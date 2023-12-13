Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall'dan olay yaratan poz! Kalçasını ön plana çıkarttı... "Lezzetli derecede şişman"

Instagram takipçisiyle vücut pozitif tavsiyelerini paylaşmasıyla tanınan fenomen Isabel Nicholls Nall son pozunda selülitlerini sergilemek için kıyafetleriyle vedalaşırken iç çamaşırlarıyla kaldı. Kıvrımlı modelin iç çamaşırından başka hiçbir şey giymeden ayna selfiesi için poz vermesi hayranlarından beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan paylaşımında Nall, nötr makyaj ve biraz dudak parlatıcısı sürerken doğal görüntüsünü öne çıkartmayı tercih etti. Nall gönderisine, "Lezzetli derecede şişman" notunu eklerken hayranlarından beğeni ve yorum adeta yağmur olup aktı. Hayranlarının büyük bölümü Nall'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.