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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll derin göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Leopar tulumuyla poz verdi... "Her şey enerjiyle ilgili..."

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll derin göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Leopar tulumuyla poz verdi... "Her şey enerjiyle ilgili..."

    08.11.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribündeki cesur kıyafet seçimleri sayesinde kısa sürede sosyal medyada 'En seksi taraftar' unvanını kazanan Ivana Knöll, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Eski Hırvatistan güzeli Knöll, vazgeçmediği derin göğüs dekolteli leopar desenli pozuyla hayranlarının beğenisini topladı.

    Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden fenomen isim Dünya Kupası'nda kazandığı 'En seksi taraftar' unvanın hakkını sonuna kadar veren bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Ivana Knöll, leopar desenli tulumuyla poz vererek hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim gönderisine, "Her şey enerjiyle ile ilgili" notunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir detaysın" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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