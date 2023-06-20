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Sosyal medya fenomeni Jenna Lee cimri bikinisiyle yazın tadını çıkarttı! Tanga bikinisi olay yarattı

20.06.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı sosyal medya fenomeni Jenna Lee, yazın tadını çıkartan paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünü kazandı. Instagram’dan birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Lee yine geleneğini bozmadı ve kahverengi tanga bikini takımıyla deniz kenarında duş aldığı anlarda çekilen pozlarını paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee cimri bikinisiyle yazın tadını çıkarttı! Tanga bikinisi olay yarattı

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Lee, hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak yeni yaz paylaşımlarıyla sosyal medyayı alev alev yaktı. Son dönemde bikinili paylaşımlarıyla nefesleri kesen Lee yine geleneğini bozmadı ve tanga bikini takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

BİR SONRAKİ LOKASYONUNU SORDU

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Yaz tatili planları yaptığı dile getiren Lee, deniz kenarında duş aldığı anlarda çekilen pozlarını paylaşarak hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen isim kahvrengi bikinisiyle yaptığı paylaşımda hayranlarına tatil için tercih etmesi gereken bir sonraki yeri sordu. Lee gönderisine, “Hawaii’yi düşünüyorum. Hiç gittin mi? Bali mi? Meksika mı? Güneşli ve sıcak önerilere ihtiyacım var” notunu ekledi.

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Lee’nin hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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