Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'ın tarzı olay oldu! Büstiyer seçimi çok konuşuldu... "Sadece 1 karış"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanan ve dünya geneline yayılan 600 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Julia Sandoval son paylaşımlarıyla da ilgi çekti. Fenomen isim kot büstiyer ve etekten oluşan kombinini bir çizmeyle tamamlamayı seçti. Ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan fenomen isim çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval'ın büstiyerinin ölçülerine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu büstiyer mi? Sadece 1 karış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hangisinin etek olduğunu anlayamadım" yorumunda bulundu.