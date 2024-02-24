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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'ın tarzı olay oldu! Büstiyer seçimi çok konuşuldu... "Sadece 1 karış"

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'ın tarzı olay oldu! Büstiyer seçimi çok konuşuldu... "Sadece 1 karış"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.02.2024 11:04
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    Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Julia Sandoval ayna karşında verdiği pozlarla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kot büstiyeri ve kot eteğiyle ayna karşısında dizlerinin üzerine çökerek poz veren Julia Sandoval'ın paylaşımı beğeni topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanan ve dünya geneline yayılan 600 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Julia Sandoval son paylaşımlarıyla da ilgi çekti. Fenomen isim kot büstiyer ve etekten oluşan kombinini bir çizmeyle tamamlamayı seçti. Ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan fenomen isim çok konuşuldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval'ın büstiyerinin ölçülerine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu büstiyer mi? Sadece 1 karış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hangisinin etek olduğunu anlayamadım" yorumunda bulundu.

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