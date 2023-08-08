Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sıcaklara daha fazla dayanamadı! Vücudunda buz erittiği anları paylaştı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının dikkatini çekmeyi başaran fenomen isim Julia Sandoval, sıcak havalara daha fazla dayanamadı. Bikinisiyle şezlongta güneşlendiği anlarını paylaşan Sandoval, göğüslerine arasına bir buz parçası koyarak hayranlarından ne kadar sürede eriyeceğini tahmin etmelerini istedi.

TAHMİNLERİNİ İSTEDİ

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Sandoval, başını havluyla kapatarak göğüslerinin arasından göbeğine doğru bir buz parçası bıraktı. Fenomen isim gönderisinde bir anket açarak buzun ne kadar sürede eriyeceğini sordu.