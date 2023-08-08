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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sıcaklara daha fazla dayanamadı! Vücudunda buz erittiği anları paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sıcaklara daha fazla dayanamadı! Vücudunda buz erittiği anları paylaştı

    08.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 400 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Julia Sandoval, sıcak havalardan bunaldığını gösteren bir paylaşım yaptı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda hayranlarına vücudunda buzun ne kadar sürede eriyeceğini sordu.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının dikkatini çekmeyi başaran fenomen isim Julia Sandoval, sıcak havalara daha fazla dayanamadı. Bikinisiyle şezlongta güneşlendiği anlarını paylaşan Sandoval, göğüslerine arasına bir buz parçası koyarak hayranlarından ne kadar sürede eriyeceğini tahmin etmelerini istedi.

    TAHMİNLERİNİ İSTEDİ

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Sandoval, başını havluyla kapatarak göğüslerinin arasından göbeğine doğru bir buz parçası bıraktı. Fenomen isim gönderisinde bir anket açarak buzun ne kadar sürede eriyeceğini sordu.

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    sosyal medya fenomen

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