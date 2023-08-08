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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yine çok özgüvenli! Bikinisini giydi meydan okudu... “Hipnotize ettim”

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yine çok özgüvenli! Bikinisini giydi meydan okudu... “Hipnotize ettim”

    08.08.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn yine özgüvenini zirvede yaşadığı bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada Barbi lakabıyla tanınan isim bikini üstü ve şortuyla yaptığı kombiniyle hayranlarını mest etmeyi başardı. Fenomen isim gönderisine iddialı da bir not eklemeyi ihmal etmedi.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sevenlerinin gönlünü kazanmayı başaran Apollonia Llewellyn özgüven dolu paylaşımıyla yine beğenilerin hakkını verdi. Fenomen isim kamuflaj desenli bikinisi ve kot şortuyla kameraların karşısına geçip poz verdi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Apollonia Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen isim gönderisine, “Hipnotize ettim” notunu ekleyince kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten güzelliğinden hipnotize olmuş durumdayım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Çok güzelsin” yorumunu yaptı.

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    sosyal medya fenomen Apollonia Llewellyn

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