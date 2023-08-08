Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yine çok özgüvenli! Bikinisini giydi meydan okudu... “Hipnotize ettim”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sevenlerinin gönlünü kazanmayı başaran Apollonia Llewellyn özgüven dolu paylaşımıyla yine beğenilerin hakkını verdi. Fenomen isim kamuflaj desenli bikinisi ve kot şortuyla kameraların karşısına geçip poz verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Apollonia Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen isim gönderisine, “Hipnotize ettim” notunu ekleyince kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten güzelliğinden hipnotize olmuş durumdayım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Çok güzelsin” yorumunu yaptı.