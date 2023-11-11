Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot ayna pozlarının seviyesini arttırdı! Kalıbı küçük üstüyle şov yaptı... "Nokta kadar"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kardeşi Pauline Tantot ile birlikte geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mathilde Tantot, sosyal medya alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Fenomen isim genellikle hayranlarının karşısına ayna selfieleriyle çıkarken beğeni topladı. Tantot'un paylaşımı sosyal medyanın gündemine yerleşti.

BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımına bir yenisini daha ekleyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden sevenlerinin karşısına geçen Tantot kombiniyle çok konuşuldu. Fenomen isim son pozunda ekoseli mini bir etek ile aynı desenlerdeki bir bluzu kombinledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye, "Nokta kadar bu nasıl üst" yorumunu yaptı.