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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot ayna pozlarının seviyesini arttırdı! Kalıbı küçük üstüyle şov yaptı... "Nokta kadar"

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot ayna pozlarının seviyesini arttırdı! Kalıbı küçük üstüyle şov yaptı... "Nokta kadar"

    11.11.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde adından söz ettirmeyi başararak 9 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Mathilde Tantot yine limitleri zorlayan bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaşan Tantot kombin seçimiyle sınırları alt üst etti.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kardeşi Pauline Tantot ile birlikte geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mathilde Tantot, sosyal medya alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Fenomen isim genellikle hayranlarının karşısına ayna selfieleriyle çıkarken beğeni topladı. Tantot'un paylaşımı sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    BEĞENİ TOPLADI

    kapka1

    Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımına bir yenisini daha ekleyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden sevenlerinin karşısına geçen Tantot kombiniyle çok konuşuldu. Fenomen isim son pozunda ekoseli mini bir etek ile aynı desenlerdeki bir bluzu kombinledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye, "Nokta kadar bu nasıl üst" yorumunu yaptı.

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