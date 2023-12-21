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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'un 'Noel Anne' tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla lavaboya yaslanıp poz verdi

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'un 'Noel Anne' tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla lavaboya yaslanıp poz verdi

    21.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 9 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Mathilde Tantot Noel coşkusunu Instagram hesabına taşımak istedi. Fenomen isim Instagram hesabından Noel şapkasıyla verdiği pozlarını paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'un 'Noel Anne' tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla lavaboya yaslanıp poz verdi

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kız kardeşi Pauline Tantot ile birlikte popülerliğine her geçen gün popülerlik katan Mathilde Tantot yine limitleri zorladı. Fenomen isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımında iç çamaşırıyla ayna karşısına geçerken kalçasını lavaboya doğru yaslanarak kalçasını ön plana çıkartmayı ihmal etmedi.

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden ilk olarak paylaşım yapan Mathilde Tantot dilini çıkartarak verdiği ayna pozuyla beğeni toplamayı başardı.

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    Fenomen isim ardından ise kırmızı ve beyaz renklerden oluşan Noel şapkasını takarak poz verdi. Mathilde Tantot'un 'Noel Anne' notunu eklediği paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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