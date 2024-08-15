Sosyal medya fenomeni Natasha Newcombe, 16 yaşındaki sevgilisiyle gündemdeydi! İlişkileri tepki çekince böyle savundu

İngiltere'de yaşayan sosyal medya fenomeni Natasha Newcombe 270 bini aşkın takipçisiyle kendisinden yaşça küçük olan sevgilisini paylaşınca viral oldu. Fenomen ismin 16 yaşındaki sevgilisiyle olan paylaşımına tepkiler yağarken ilişkilerini savunmak isteyen Newcombe, "Benden beş yaş küçük biriyle ilişkim var ve birçok insanın bu konuda kendi fikri olacağını biliyorum ve haklı olarak da öyle, kendi fikrinizi söylemenize izin veriliyor, bu sizin özgür iradeniz. İlişkimiz çok yeni olmasına rağmen şunu söylemeliyim ki bu çocuk, ilişki içinde olduğum en olgun, nazik ve sevgi dolu insan. Bana, arkadaşlarıma veya aileme yöneltilen nefrete tahammül etmeyeceğim." dedi.

İngiltere'de rıza yaşının 16 olduğunu belirten Newcombe, sevgilisiyle ilişkisinin devam etmesini arzu ettiğini dile getirdi.