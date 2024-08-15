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    4. Sosyal medya fenomeni Natasha Newcombe, 16 yaşındaki sevgilisiyle gündemdeydi! İlişkileri tepki çekince böyle savundu

    Sosyal medya fenomeni Natasha Newcombe, 16 yaşındaki sevgilisiyle gündemdeydi! İlişkileri tepki çekince böyle savundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 13:22
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    21 yaşındaki İngiliz sosyal medya fenomeni Natasha Newcombe, 16 yaşındaki sevgilisiyle birkaç aydır ilişki yaşadıklarını anlatınca tepkilerin odağına yerleşti. Aralarında 5 yıllık yaş farkı olmasına rağmen sevgilisinin henüz reşit olmaması fenomen ismin eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu. Newcombe, 16 yaşındaki sevgilisini, "Çok nazik ve sevgi dolu" diyerek savundu.

    Sosyal medya fenomeni Natasha Newcombe, 16 yaşındaki sevgilisiyle gündemdeydi! İlişkileri tepki çekince böyle savundu

    İngiltere'de yaşayan sosyal medya fenomeni Natasha Newcombe 270 bini aşkın takipçisiyle kendisinden yaşça küçük olan sevgilisini paylaşınca viral oldu. Fenomen ismin 16 yaşındaki sevgilisiyle olan paylaşımına tepkiler yağarken ilişkilerini savunmak isteyen Newcombe, "Benden beş yaş küçük biriyle ilişkim var ve birçok insanın bu konuda kendi fikri olacağını biliyorum ve haklı olarak da öyle, kendi fikrinizi söylemenize izin veriliyor, bu sizin özgür iradeniz. İlişkimiz çok yeni olmasına rağmen şunu söylemeliyim ki bu çocuk, ilişki içinde olduğum en olgun, nazik ve sevgi dolu insan. Bana, arkadaşlarıma veya aileme yöneltilen nefrete tahammül etmeyeceğim." dedi.

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    İngiltere'de rıza yaşının 16 olduğunu belirten Newcombe, sevgilisiyle ilişkisinin devam etmesini arzu ettiğini dile getirdi.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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