Sosyal medya fenomeni Neyleen Ashley’in ilişki itirafı gündem yarattı! “Hiçbir erkek beni hak etmiyor”

34 yaşındaki OnlyFans fenomeni Neyleen Ashley aşk acısını üzerinden bir türlü atmayı başaramadı. Son ilişkisinin kötü bir tecrübeyle sonuçlanmasının ardından fenomen isim milyonlarca hayranı olmasına rağmen insanların kendisiyle gerçek anlamda ilgilenmemesinden şikayet etti. Instagram’da 2.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ashley, kendisini cinsellik bağımlısı olarak tanımladığı günlerin geride kaldığını itiraf ederek duygusal bağ kurmaktan uzak duracağını dile getirdi.

İÇ HUZURUNU ARIYOR

Son ilişkisinin kendisini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Ashley, “İyileşmeye çalışıyorum. Bekarlık benim için iç huzura giden yolda en büyük araç oldu. Son ilişkimdeki erkek arkadaşım benimle gerçek bir şey yaşamadığını söyleyince bekar olmaya karar verdim. Çünkü erkekler beni hak etmiyor” diye konuştu.