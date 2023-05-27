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Sosyal medya fenomeni Neyleen Ashley’in ilişki itirafı gündem yarattı! “Hiçbir erkek beni hak etmiyor”

27.05.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönülen 34 yaşındaki Neyleen Ashley, geçtiğimiz aylarda cinsellik bağımlısı olduğunu söyleyerek manşetlerdeki yerini almıştı. Fenomen isim yine bir ilişki itirafıyla gündeme geldi ve bu kez “Hiçbir erkek beni hak etmiyor” dedi.

Sosyal medya fenomeni Neyleen Ashley’in ilişki itirafı gündem yarattı! “Hiçbir erkek beni hak etmiyor”

34 yaşındaki OnlyFans fenomeni Neyleen Ashley aşk acısını üzerinden bir türlü atmayı başaramadı. Son ilişkisinin kötü bir tecrübeyle sonuçlanmasının ardından fenomen isim milyonlarca hayranı olmasına rağmen insanların kendisiyle gerçek anlamda ilgilenmemesinden şikayet etti. Instagram’da 2.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ashley, kendisini cinsellik bağımlısı olarak tanımladığı günlerin geride kaldığını itiraf ederek duygusal bağ kurmaktan uzak duracağını dile getirdi.

İÇ HUZURUNU ARIYOR

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Son ilişkisinin kendisini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Ashley, “İyileşmeye çalışıyorum. Bekarlık benim için iç huzura giden yolda en büyük araç oldu. Son ilişkimdeki erkek arkadaşım benimle gerçek bir şey yaşamadığını söyleyince bekar olmaya karar verdim. Çünkü erkekler beni hak etmiyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cinsellik ilişki sorunları

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