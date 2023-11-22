Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac YouTube kanalı müjdesini sırt dekolteli tulumuyla verdi! Bir gören bri daha baktı

Başarılı sporculuk kariyerinin yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Paige Spiranac Instagram'da 2 milyonu aşan takipçiye ulaştı. "Dünyanın en seksi kadını" seçilerek popülerliğini arttıran fenomen isim golf kariyerine geri döndüğünün sinyallerini vermeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak sırt detaylı pembe tulumuyla yaptığı paylaşımında golf tüyolarını verdiği YouTube kanalından söz etti.

"ÇOK EĞLENİYORUM"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımına fenomen isim, "Son zamanlarda YouTube'da çok eğleniyorum. Vloglar, golf talimatları ve daha fazlasını izlemek için sizi bekliyorum" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.