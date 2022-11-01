Sosyal medya fenomeni Paige VanZant, iç çamaşırsız paylaşımıyla olay yarattı! Beğeni butonu çöktü

28 yaşındaki eski UFC dövüşçüsü VanZant, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor ve hayranlarıyla etkileşime sık sık geçiyor. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken VanZant, kahverengi takımıyla hayranlarının aklını başından aldı. Kahverengi bluzuyla bir ağaca tutunduğu anları çeken VanZant, kombinini aynı renkte bir bikini altıyla tamamladı. VanZant’in gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Sosyal medyanın popüler isimlerinden olan VanZant, son paylaşımında 70 bin beğeniye ulaştı ve hayranlarından övgü dolu yorumlar topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Gerçek dışı! Tam bir Tanrıça” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzelliğin vücut bulmuş hali” yorumunu ekledi.