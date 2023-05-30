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  4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, bikinisiyle ayna karşısına geçince Instagram’ı alev alev yaktı

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, bikinisiyle ayna karşısına geçince Instagram’ı alev alev yaktı

30.05.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 5.4 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Pauline Tantot, yine Instagram’ın sınırlarını zorlayacak bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim bikinisiyle ayna karşısına çekince hayranlarından tam not almayı başardı. Fransız modelin paylaşımı hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, bikinisiyle ayna karşısına geçince Instagram’ı alev alev yaktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve birbirinden cesur pozlara imza atarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı. Hayranlarının karşısına ayna selfiesiyle çıkan Tantot bikinili pozuyla sevenlerinin kalbini kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çeken Tantot gönderisine,“Süreçte bronzlaşmak” notunu ekledi. Tantot’un bronzlaşarak değişen yeni ten rengini gösterdiği gönderisi kısa sürede hayranlarının takdirini topladı.

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sosyal medya Pauline Tantot

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