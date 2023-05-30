Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, bikinisiyle ayna karşısına geçince Instagram’ı alev alev yaktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve birbirinden cesur pozlara imza atarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı. Hayranlarının karşısına ayna selfiesiyle çıkan Tantot bikinili pozuyla sevenlerinin kalbini kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çeken Tantot gönderisine,“Süreçte bronzlaşmak” notunu ekledi. Tantot’un bronzlaşarak değişen yeni ten rengini gösterdiği gönderisi kısa sürede hayranlarının takdirini topladı.