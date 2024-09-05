Sosyal medya fenomeni Sabrina Low'un itirafı çok konuşuldu! En yakın arkadaşı düğüne davet etmedi: "Güzel olduğum için cezalandırılmamalıyım"

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Sabrina Low en yakın arkadaşının düğünü için tüm hazırlıklarını yapmasına rağmen davet edilmediğini öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Kuaför ve bakım için 320 dolar (yaklaşık 10 bin 876 TL) harcadığını dile getiren Low, "Elbiseyi satın aldım, kuaför ve makyajın parasını ödedim. Ancak düğünden iki hafta önce WhatsApp'ta her şeyi değiştiren bir mesaj aldım. Gelin, ince yapım nedeniyle çok fazla dikkat çekebileceğimden endişe ettiğini ve sunağın başında sürekli yanında olmamın hoş görünmeyeceğini söyledi." dedi.