Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek bluzunu yukarı kaldırıp cesur pozunu verdi! Uyguladığı sansür bile yeterli olmadı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Veronika Rajek yine hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Rajek,aynanın karşısına geçerek cesur bir selfie çekildi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Barbie akımına uygun bir şekilde pembe bir kombin yapan Rajek, uzun kollu bluzunun içine iç çamaşırı giymeden yukarı doğru kaldırarak karnını gösterdi. Fenomen isim göğüs uçlarının bulunduğu bölüme kendi sansürünü uygularak iki küçük pembe kalp emojisi koydu. Ancak fenomen ismin sansür hamlesi yeterli olmadı.