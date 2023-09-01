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    4. Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek bluzunu yukarı kaldırıp cesur pozunu verdi! Uyguladığı sansür bile yeterli olmadı

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek bluzunu yukarı kaldırıp cesur pozunu verdi! Uyguladığı sansür bile yeterli olmadı

    01.09.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Veronika Rajek Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımıyla yine ilginin odak noktasına yerleşti. Fenomen isim ayna karşısındaki cesur selfiesine sansür uygulasa da frikik vermekten kurtulamadı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Veronika Rajek yine hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Rajek,aynanın karşısına geçerek cesur bir selfie çekildi.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

    KAPAK YENİ

    Barbie akımına uygun bir şekilde pembe bir kombin yapan Rajek, uzun kollu bluzunun içine iç çamaşırı giymeden yukarı doğru kaldırarak karnını gösterdi. Fenomen isim göğüs uçlarının bulunduğu bölüme kendi sansürünü uygularak iki küçük pembe kalp emojisi koydu. Ancak fenomen ismin sansür hamlesi yeterli olmadı.

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