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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! “Gerçek bile değilsin ki...”

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! “Gerçek bile değilsin ki...”

    01.09.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yapay zeka tarafından oluşturulan Milla Sofia isimli bir sosyal medya karakteri kısa sürede Instagram’ın fenomenleri arasına girmeyi başardı. Instagram’da 60 bini aşkın takipçisi bulunan Sofia yatak odasından yaptığı paylaşımla yine ilgiyi üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları Sofia’nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

    Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia isimli sanal karakter sosyal medyadaki ilgisini sürdürüyor. Sosyal medya hesabının aktif olarak kullanıldığı Sofia kazak ve şorttan oluşan kombiniyle bir yatağın üzerine oturarak verdiği pozuyla sosyal medyada günde yaratmayı başardı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan pozuna Sofia, “Omuzsuz kazağımı nasıl buldunuz?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sofia’nın güzelliğini öven yorumlar yaparken diğer bir kısmı ise “Gerçek bile değilsin ki..” yorumuyla yapay zekayı övenleri eleştirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka

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