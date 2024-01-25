Sosyal medya takipçisi Özgür Demirtaş'ın kazancını hesapladı! "Cebimde beş kuruş olmasaydı da..."

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kazancı sosyal medyada paylaşılınca gündem olmuştu. Mustafa Vardalı isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı hesaplamayla Özgür Demirtaş'ın Twitter abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

"Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam" diyen Demirtaş'a dair başka bir kullanıcı da ilginç yorumlarda bulundu.

Bir takipçisi Demirtaş'a dair "Özgür Demirtaş'ın yaklaşık 6 milyon takipçisi var.%1 i abone olsa 250 TL'den 15 milyon TL yapar. İyİ para kazanıyor. Birileri Demirtaş'ı safına almak istese bayağı masraf etmek zorunda kalır" dedi.

Bu yorumu gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise "Cebimde beş kuruş olmasaydı da,

beni kimse safına çekemezdi…" yorumunda bulundu.