Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! 'İffetli erkek nasıl olmalı, nasıl giyinmeli?' sorusuna cevap verince viral oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem yaratan Nur Esin isimli bir kullanıcının erkeklerin kıyafet tarzını eleştirdiği anlar çok konuşuldu. 'İffetli erkek nasıl olmalı, nasıl giyinmeli?' sorusuna cevap verdiği videosunda Esin, "Mecbur kalmadıkça kısa kollu gömlek giymeyin. Mümkünse hiç mecbur kalmayın. Çelimsiz, cılız erkekler dar kısa paça pantolon giymeyin. Ne o öyle? Dükkanını su basmış esnaf gibi geziyorsunuz ortalıkta. Deri ceket sadece Behzat Ç.'ye yakışır. Beyaz gömlek kırmızı çizgimiz. Bacak bacak üzerine attığınızda çorap boyu çok önemli. Orada öyle kıllı etiniz görününce rezalet" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları Esin'in paylaşımından sonra erkek modasında kendilerinin rahatsızlık duydukları parçaları sıraladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Balıkçı yaka kazak, sivri burun ayakkabı ve İspanyol paça pantolon. Bunlara tahammülüm yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Babet çorap görmekten kusacağım" yorumunu yaptı.