Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! 'İffetli erkek nasıl olmalı, nasıl giyinmeli?' sorusuna cevap verince viral oldu

    Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! 'İffetli erkek nasıl olmalı, nasıl giyinmeli?' sorusuna cevap verince viral oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 08:20 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 'nuresin34' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 'İffetli etkek nasıl olmalı, nasıl giyinmeli?' sorusuna verdiği cevapla gündem yarattı. Instagram'da 124 bini aşkın takipçisini bulunan Esin, "Ayıptır söylemesi hiçbirinizin tarzınızı beğenmedim" sözleriyle erkeklere seslendiği anlar viral oldu.

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem yaratan Nur Esin isimli bir kullanıcının erkeklerin kıyafet tarzını eleştirdiği anlar çok konuşuldu. 'İffetli erkek nasıl olmalı, nasıl giyinmeli?' sorusuna cevap verdiği videosunda Esin, "Mecbur kalmadıkça kısa kollu gömlek giymeyin. Mümkünse hiç mecbur kalmayın. Çelimsiz, cılız erkekler dar kısa paça pantolon giymeyin. Ne o öyle? Dükkanını su basmış esnaf gibi geziyorsunuz ortalıkta. Deri ceket sadece Behzat Ç.'ye yakışır. Beyaz gömlek kırmızı çizgimiz. Bacak bacak üzerine attığınızda çorap boyu çok önemli. Orada öyle kıllı etiniz görününce rezalet" dedi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    4

    Sosyal medya kullanıcıları Esin'in paylaşımından sonra erkek modasında kendilerinin rahatsızlık duydukları parçaları sıraladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Balıkçı yaka kazak, sivri burun ayakkabı ve İspanyol paça pantolon. Bunlara tahammülüm yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Babet çorap görmekten kusacağım" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Kocasına yatak odası dansını paylaştı

    Kocasına yatak odası dansını paylaştı

     Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı

    Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı

     Savaş pilotuydu! İstifa edip yeni işini anlattı

    Savaş pilotuydu! İstifa edip yeni işini anlattı

    Oryantal dansa bambaşka yaklaştı! "Kadın orgazmının kutlaması"

    Oryantal dansa bambaşka yaklaştı! "Kadın orgazmının kutlaması"

    Saç saça baş başa kavga ettiler! Üstünün yırtılmasına bile aldırmadı

    Saç saça baş başa kavga ettiler! Üstünün yırtılmasına bile aldırmadı

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Pencerenin önünde mastürbasyon yaptı! Böyle yakalandıPencerenin önünde mastürbasyon yaptı! Böyle yakalandı
    Kocasına yatak odası dansını paylaştıKocasına yatak odası dansını paylaştı
    9 Şubat Cuma: TV yayın akışı...9 Şubat Cuma: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya moda erkek giyim
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kredi kartı ile online alışverişte rota değişti! 12 bin liralık ürün 6 bin lira...

    Kredi kartı ile online alışverişte rota değişti! 12 bin liralık ürün 6 bin lira...

    Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

    Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

    Kocasına yatak odası dansını paylaştı

    Kocasına yatak odası dansını paylaştı

    'İffetli erkek nasıl olmalı, nasıl giyinmeli?' diye sordu! Olay cevaplar...

    'İffetli erkek nasıl olmalı, nasıl giyinmeli?' diye sordu! Olay cevaplar...

    Verdiği kilolarla gören tanıyamadı! "Eski gibi değil"

    Verdiği kilolarla gören tanıyamadı! "Eski gibi değil"

    'Erkeklerin penisini gizlice kontrol ediyorum' dedi! "Çuval kontrolü"

    'Erkeklerin penisini gizlice kontrol ediyorum' dedi! "Çuval kontrolü"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.