Sosyal medyada çok konuşulan iddia! 2047 yılından geldiğini söyledi... Genç haliyle yüzleşti

YouTube’da yaptıkları paylaşımda zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve farklı zaman dilimlerinde yaşayan aynı kişiler olduklarını söyleyen Mike Williams isimli iki adam gündem yarattı. 2047 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam çalıştığı zaman makinesi icat eden teknoloji firmasıyla yaşadığı anlaşmazlıktan sonra kovulduğu için genç Williams’ın bulunduğu zaman dilimine gönderildiğini söyledi. 2025 yılından itibaren sanal gerçeklikle birlikte zaman yolculuğunun popüler olacağını ifade eden Williams kanıtları olduğunu iddia ederek sosyal medyanın gündemine yerleşti.

“ONU GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM”

Üniversiteden eve geldiğinde koltukta yaşlı halinin oturduğunu gördüğünde büyük bir korKu yaşadığını dile getiren Mike Williams, “Üniversiteden eve geldim, yaşlı Mike'ı koltuğumda otururken gördüm. Çok korktum. Kaçmak istedim. O sırada sadece aile üyelerimin bildiği bir takma isimle bana seslendi. Bunu başka bir kişinin bilme imkanı yoktu.Sonra bileğine baktığımda aynı dövmeye sahip olduğumuzu fark ettim” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Yüzleri bulanık ve sesleri değiştirilmiş bir halde kamera karşısına geçen iki adamın 2047 ve 2023 yıllarındaki halleri olduklarını anlattıkları paylaşımı kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

2047'den geldiğini iddia eden Mike, geçmişe dönme hikayesini," 4 Ocak 2047'de hayatımın en zor kararını verdim. Geçmişte oynanan spor karşılaşmalarının sonuçlarını kaydettim. Geçmişimi değiştirmek için kendi yarattığım zaman makinesiyle buraya geldim. Makineyi çalıştırırken 'kendini yok etme' seçeneğini de açtım ve 2022'ye geri döndüm" diye anlattı.



