Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada çok konuşulan iddia! 2047 yılından geldiğini söyledi... Genç haliyle yüzleşti

Sosyal medyada çok konuşulan iddia! 2047 yılından geldiğini söyledi... Genç haliyle yüzleşti

23.05.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Mike Williams isimli bir zaman yolcusu olduğunu iddia ederek 2047 yılından geldiğini söyledi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde Williams kendisinin genç haliyle yüzleştiği anları paylaştı. İkili farklı zaman dilimlerinden gelen aynı kişiler olduğunu ispat etmek için bileklerindeki dövmeleri gösterdi. Görüntüler sosyal medyada gündem yaratırken çoğu kişi duruma inanmadıklarını belirtti.

Sosyal medyada çok konuşulan iddia! 2047 yılından geldiğini söyledi... Genç haliyle yüzleşti

YouTube’da yaptıkları paylaşımda zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve farklı zaman dilimlerinde yaşayan aynı kişiler olduklarını söyleyen Mike Williams isimli iki adam gündem yarattı. 2047 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam çalıştığı zaman makinesi icat eden teknoloji firmasıyla yaşadığı anlaşmazlıktan sonra kovulduğu için genç Williams’ın bulunduğu zaman dilimine gönderildiğini söyledi. 2025 yılından itibaren sanal gerçeklikle birlikte zaman yolculuğunun popüler olacağını ifade eden Williams kanıtları olduğunu iddia ederek sosyal medyanın gündemine yerleşti.

“ONU GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM”

2

Üniversiteden eve geldiğinde koltukta yaşlı halinin oturduğunu gördüğünde büyük bir korKu yaşadığını dile getiren Mike Williams, “Üniversiteden eve geldim, yaşlı Mike'ı koltuğumda otururken gördüm. Çok korktum. Kaçmak istedim. O sırada sadece aile üyelerimin bildiği bir takma isimle bana seslendi. Bunu başka bir kişinin bilme imkanı yoktu.Sonra bileğine baktığımda aynı dövmeye sahip olduğumuzu fark ettim” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

1

Yüzleri bulanık ve sesleri değiştirilmiş bir halde kamera karşısına geçen iki adamın 2047 ve 2023 yıllarındaki halleri olduklarını anlattıkları paylaşımı kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

4

2047'den geldiğini iddia eden Mike, geçmişe dönme hikayesini," 4 Ocak 2047'de hayatımın en zor kararını verdim. Geçmişte oynanan spor karşılaşmalarının sonuçlarını kaydettim. Geçmişimi değiştirmek için kendi yarattığım zaman makinesiyle buraya geldim. Makineyi çalıştırırken 'kendini yok etme' seçeneğini de açtım ve 2022'ye geri döndüm" diye anlattı.

İlginizi Çekebilir

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

 Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

 2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

 2671 yılından geldiğini söyledi! “Dünya yok olmanın eşiğinde”

2671 yılından geldiğini söyledi! “Dünya yok olmanın eşiğinde”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırı tercih etmedi! Şortunun içini gösterince tepki çektiİç çamaşırı tercih etmedi! Şortunun içini gösterince tepki çekti
Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”
Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdıFransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı
Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya kehanet zaman yolcusu

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu

Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.