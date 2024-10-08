Sosyal medyada 'ev yapımı biber gazı' tarifini paylaştı! "Bizim yemek tarifi veriyor olmamız lazımdı"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir kadın evde biber gazı yapımının videosunu paylaştı. 'Biber gazı tarifi' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında genç kadın çeşitli ürünleri karıştırdı ve ardından kasesini kameraya doğru gösterdi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bizim yemek tarifi veriyor olmamız lazımdı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İçim acıyor" yorumunu yaptı.