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    4. Sosyal medyada fenomeni Francia James lüks eğlencelerine bir yenisini daha ekledi! Helikopterin rüzgarına karşı koşarken düğmeleri pes etti

    Sosyal medyada fenomeni Francia James lüks eğlencelerine bir yenisini daha ekledi! Helikopterin rüzgarına karşı koşarken düğmeleri pes etti

    01.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Francia James, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabında eğlenceli bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim son olarak helikopter rüzgarına karşı koştuğu anlarını paylaştı. James’in gömleğinin düğmeleri helikopterin şiddetli rüzgarına dayanamayınca koptu. Fenomen isim koşarak helikoptere binerek önünü kapatmaya çalıştı.

    Sosyal medyada 10 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James yine hayranlarını şaşırtacak bir paylaşıma imza atmayı başardı. James sosyal medyadan yaptığı paylaşımda önce kameralara poz verirken ardından ise helikopterin açık kapısına doğru koşmaya başladı. O anlarda helikopterin şiddetli rüzgarı nedeniyle gömleğinin düğmeleri açılan James zor anlar yaşadı.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

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    Fenomen isim iç çamaşırıyla koşarak helikoptere bindiğinde önünü gömleğiyle kapattı. Fenomen isim yaşadığı zor anlarda çekilen gönderisine, “Helikopter sürüşünün eğlenceli olacağını söylediler” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in gönderisinin tamamen kurgu olduğunu söylerken beğenmekten de geri duramadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten inanılmazsın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle bir güzellik görmedim” yorumunu yaptı.

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    sosyal medya fenomen Francia James

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