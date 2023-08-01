Sosyal medyada fenomeni Francia James lüks eğlencelerine bir yenisini daha ekledi! Helikopterin rüzgarına karşı koşarken düğmeleri pes etti

Sosyal medyada 10 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James yine hayranlarını şaşırtacak bir paylaşıma imza atmayı başardı. James sosyal medyadan yaptığı paylaşımda önce kameralara poz verirken ardından ise helikopterin açık kapısına doğru koşmaya başladı. O anlarda helikopterin şiddetli rüzgarı nedeniyle gömleğinin düğmeleri açılan James zor anlar yaşadı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Fenomen isim iç çamaşırıyla koşarak helikoptere bindiğinde önünü gömleğiyle kapattı. Fenomen isim yaşadığı zor anlarda çekilen gönderisine, “Helikopter sürüşünün eğlenceli olacağını söylediler” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in gönderisinin tamamen kurgu olduğunu söylerken beğenmekten de geri duramadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten inanılmazsın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle bir güzellik görmedim” yorumunu yaptı.