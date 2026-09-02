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Sosyal medyada gördü, hayatı değişti! Şimdi kendi dükkanında tek tek işliyor

Çorum'da yaşayan Liudmyla Girdaban, hastalığı sebebiyle işini bırakmasının ardından sosyal medyada gördüğü kristal cam taş sanatını yapmaya başladı. Kendi atölyesini açan Girdaban, taşları sanat eserine dönüştürüyor.

Sosyal medyada gördü, hayatı değişti! Şimdi kendi dükkanında tek tek işliyor
Gökçen Kökden

11 yıl önce evliliği sebebiyle Ukrayna'dan Çorum'a taşınan 41 yaşındaki Liudmyla Girdaban, yaklaşık 6 ay önce yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle mevcut işini bırakmak zorunda kaldı. Sosyal medya platformlarında gördüğü kristal cam taş sanatına ilgi duyan Girdaban, Rusya'da konuyla ilgili eğitim aldı. Daha sonra Çorum'daki Sanat Sokağı'nda bir dükkan kiralayarak atölye açan Girdaban, kullandığı kristal cam taşlarla yapıştırma yöntemiyle göz kamaştıran tablolar, portreler ve hediyelik eşyalar üretmeye başladı.

Sosyal medyada gördü, hayatı değişti! Şimdi kendi dükkanında tek tek işliyor 1

Girdaban'ın iki günden bir hafta süreye kadar emek verdiği eserler ise büyük ilgi görmeye başladı. 17 yaşındaki oğlu Stanislav Girdaban ile birlikte dükkanlarında eserler yapan Liudmyla Girdaban, büyük titizlikle yaptığı eserlerini tamamlayınca büyük sevinç yaşadığını söyledi.

"KRİSTAL TAŞLAR HER ZAMAN ÇOK GÜZEL DURUYOR"

Liudmyla Girdaban, yaptığı eserlerde akrilik taş kullanmadığını belirterek, "6 ay önce bir rahatsızlık yaşadığım için normal mesleğimi bıraktım ve bu mesleğe başladım. Eserlerimizde akrilik taşları kesinlikle kullanmıyoruz, sadece cam taşlar kullanıyoruz. Sanat sokağında bir dükkan kiraladık. İnsanlara daha kaliteli işler göstermek istiyoruz. Gerekli taşların olduğu her türlü deseni yapabiliriz. Kullanılan taş ne kadar küçük olursa yapım aşaması da o kadar uzun sürüyor. Örneğin bir desen iki gün sürerken, başka bir desen bir hafta sürebiliyor. Bu tamamen boyuta ve taşa bağlı. Eserler ortaya çıkınca, o güzelliği görmek insana büyük bir mutluluk veriyor" dedi.

"BU SANAT İNSANLARIN HAYATINA RENK KATIYOR"

Sosyal medyada gördü, hayatı değişti! Şimdi kendi dükkanında tek tek işliyor 2

Annesine bu sanat yolculuğunda yoldaşlık eden 17 yaşındaki Stanislav Girdaban ise, "Anneme destek çıkıyorum, gerektiği zamanlarda dükkana da ben bakıyorum. Bu sanat insanların hayatına renk katıyor ve en azından sanatın sadece dört duvar arasında kapalı kalmadığını gösteriyor. Bütün Türkiye genelinde çok yaygın olmasa da Anadolu şehirlerinde böyle bir sanatın icra edilmesi güzel bir farklılık oluşturdu" diye konuştu.

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