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Sosyal medyada gündem yarattı! “Bana koca bulan herkese 5 bin dolar teklif ediyorum”

12.07.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki avukat Eve Tilley Coulson isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı teklif sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Bekarlıktan sıkılan kadın kendisine uygun bir eş adayı bulan ve önerilen kişiyle evlenmesi durumunda çöpçatanlık hizmeti için 5 bin dolar (yaklaşık 130 bin TL) ödeme yapacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki avukat Eve Tilley Coulson isimli bir kadın kendisine uygun eş adayını bulabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Arkadaş çevresi arasında başlattığı teklifi TikTok’a taşıyan Coulson, “Beni kocamla tanıştırırsan ve onunla evlenirsem sana 5 bin dolar vereceğim” notuyla bir gönderi paylaştı. Coulson’un paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

“HENÜZ RANDEVUYA ÇIKMADIM”

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Yarım milyonu aşkın görüntülemeye ulaşan gönderisinin sonrasında Coulson teklifini sosyal medyadan reklam vererek de duyurdu. Aracıların çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu dile getiren Coulson, “Henüz randevuya çıkmadım. Ancak insanlar kesinlikle yardım etmeye motive oldular. Teşvik fiyatının doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

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sosyal medya tiktok

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