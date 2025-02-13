Sosyal medyada 'hayalet' diyerek paylaştı! Saniyeler içinde havaya karışıp yok oldu... "Bir madencinin karısı olduğunu tahmin ediyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Staffordshire bölgesinde ikamet eden 55 yaşındaki Jackie Batt, yürüyüşten döndüğünde komşusu 46 yaşındaki Kerry-Anne Docherty'ye gönderdiği videoyu izlemek isteyebileceğini söyledi. Kapı zili kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Docherty'nin Batt'ın evinin önünden geçtiği görüldü ancak aynı zamanda 1940'lı yıllara ait kıyafetler giymiş 'uzun' bir kadının da karşı yönden yürüdüğü kadrajda yer aldı.

Bu tuhaf olayın sonrasında 1940'lı yıllara ait bir kıyafet giyen kadın aniden ortadan kaybolarak havaya karıştı. Görüntülerde yer alan kadın, yanından sadece bir adamın geçtiğini ve 1940'lı yıllara ait kıyafet giyen bir kadın görmediğini söyledi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Docherty, sabah 7 civarında çekilen videoyu Facebook'ta yayınladı ve kullanıcılar bunun bir hata mı yoksa gerçek bir ruh mu olduğu konusunda ikiye bölündü. Videoyu 'inanılmaz' olarak niteleyen 55 yaşındaki Batt, doğaüstü güçlere inandığını belirterek "Komşum sokakta yürüyen kimseyi görmediğini sadece yanından bir adamın geçtiğini söyledi. Yaşadığımız bina 1940'larda o zamanki madenciler için inşa edilmiş. Bir madencinin karısı olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sanki havaya karışmış gibi görünüyor. Üzerinde uzun bir palto, şapka ve topuklu ayakkabılar vardı ve bu tuhaf bir şeydi." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben paranormal olaylara inanmam ama artık biraz şüpheciyim" yorumunu yaptı.