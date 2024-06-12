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    4. Sosyal medyada infial yaratan skandal görüntüler! Horozu tekme tokat dövdü... İşkencesinin dozunu arttırıp döndüre döndüre yere fırlattı

    Sosyal medyada infial yaratan skandal görüntüler! Horozu tekme tokat dövdü... İşkencesinin dozunu arttırıp döndüre döndüre yere fırlattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 13:47
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Paylaşımda ismi açıklanmayan bir kadın horoza vahşice vurduğu anlar yer aldı. Önce hayvana tekme ve tokat atan kadın ardından ise boğazından yakalayarak yere fırlattı.

    Sosyal medyada infial yaratan skandal görüntüler! Horozu tekme tokat dövdü... İşkencesinin dozunu arttırıp döndüre döndüre yere fırlattı

    MYNET|DIŞ HABERLER Yurt dışında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının horoza uyguladığı şiddet anları saniye saniye yer aldı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken kullanıcıların tepkileri de gecikmedi.

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    Pek çok kişi olayı 'hayvan zulmüne' örnek olarak nitelendirirken, geri kalanlar da kadına karşı önlem alınmasını talep etti. Bazıları da kadını acımasızlığından dolayı eleştirdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadının hemen tutuklanması gerekiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bugünlerde insanların sorunu ne? Tek bir beyin hücresini bile kullanmadan neredeyse her şeyi yapıyorlar" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya horoz
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