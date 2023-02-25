Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medyada paylaştığı video dikkatleri çekti! 1900’lü yıllardan itibaren Türkiye’de gerçekleşen tüm depremler 32 saniyeye sığdı

Sosyal medyada paylaştığı video dikkatleri çekti! 1900’lü yıllardan itibaren Türkiye’de gerçekleşen tüm depremler 32 saniyeye sığdı

25.02.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktif fay hatlarıyla Türkiye bir deprem ülkesi olarak kabul ediliyor. En etkin deprem kuşaklarından biri olan Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fat Hattı olmak üzere 2 büyük fat hattı bulunuyor. Sosyal medyada dikkatleri çeken bir videoda 1900’lü yıllardan itibaren Türkiye’de gerçekleşen irili ufaklı tüm depremler bir animasyonla gösterildi.

Sosyal medyada yer bilimci olarak deprem ve yer olaylarına dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Baturhan Öğüt isimli bir kullanıcının yaptığı deprem haritası paylaşımı gündem oldu. 1900’lü yıllardan itibaren Türkiye’de gerçekleşen depremleri gösteren animasyonda 7 ve üzerinde meydana gelen depremlerde dahil olmak üzere irili ufaklı birçok depremin yaşandığı bölgeler gösterildi. Animasyonun sonunda ise Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

3

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken animasyonda Türkiye’de 33 yıllık süreç içindeki tüm depremler yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Doğu Anadolu Fay Hattı’nda yaşanan 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlere kadar fayda küçük çaplı depremlerin yaşanmamasına dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Maraş resmen bağırmış ‘geliyorum’ diye. Çok az deprem olmuş” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

 Aynı büyüklükte deprem ama bina yükseklikleri farklı olunca...

Aynı büyüklükte deprem ama bina yükseklikleri farklı olunca...

 Binaların deprem sırasındaki hareketini gösterdi! “En iyi çözüm...”

Binaların deprem sırasındaki hareketini gösterdi! “En iyi çözüm...”

 Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

 Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

 Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

 Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 15 yaşında! Depremzedeler için çadır diktiği anlar duygulandırdıSadece 15 yaşında! Depremzedeler için çadır diktiği anlar duygulandırdı
Yeniden gündem oldu! Japonya’daki 9 büyüklüğünde deprem...Yeniden gündem oldu! Japonya’daki 9 büyüklüğünde deprem...
Biden, uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!Biden, uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıkıntılar, vadiler ve tümsekler! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”

Çıkıntılar, vadiler ve tümsekler! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Aynı büyüklükte deprem ama bina yükseklikleri farklı olunca...

Aynı büyüklükte deprem ama bina yükseklikleri farklı olunca...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.