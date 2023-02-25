Sosyal medyada paylaştığı video dikkatleri çekti! 1900’lü yıllardan itibaren Türkiye’de gerçekleşen tüm depremler 32 saniyeye sığdı

Sosyal medyada yer bilimci olarak deprem ve yer olaylarına dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Baturhan Öğüt isimli bir kullanıcının yaptığı deprem haritası paylaşımı gündem oldu. 1900’lü yıllardan itibaren Türkiye’de gerçekleşen depremleri gösteren animasyonda 7 ve üzerinde meydana gelen depremlerde dahil olmak üzere irili ufaklı birçok depremin yaşandığı bölgeler gösterildi. Animasyonun sonunda ise Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken animasyonda Türkiye’de 33 yıllık süreç içindeki tüm depremler yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Doğu Anadolu Fay Hattı’nda yaşanan 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlere kadar fayda küçük çaplı depremlerin yaşanmamasına dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Maraş resmen bağırmış ‘geliyorum’ diye. Çok az deprem olmuş” yorumunu ekledi.