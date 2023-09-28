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    4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Küçük çocuğun sırtına dövme yapıldığı iddia edildi... Tepkiler sert oldu

    Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Küçük çocuğun sırtına dövme yapıldığı iddia edildi... Tepkiler sert oldu

    28.09.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'tan paylaşılan bir görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde küçük bir çocuğun sırtına dövme yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada viral olan görüntüler kullanıcıların sert yorumlarına neden oldu.

    TikTok'ta "Sanghak8682" isimli bir TikTok hesabından paylaşılan görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tayland'ta çekildiği iddia edilen görüntülerde bir dövme salonunun koltuğunda küçük bir çocuğun yer alması tepki çekti. Görüntülerde henüz beziyle hareket eden bebeğin sırtına dövme yapıldığı iddia edildi.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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    Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken sert yorumların da hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü dövme makinesinin ucunda iğne olmadığını ve görüntülerin daha çok izlenmeye ulaşmak amacıyla kurgulandığını söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin gerçek olma ihtimaline dahi öfkelendi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dövme mi yaptı o?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olsa çocuğun ağlamadan durması imkansız" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tiktok Tayland dövme

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