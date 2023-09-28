Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Küçük çocuğun sırtına dövme yapıldığı iddia edildi... Tepkiler sert oldu

TikTok'ta "Sanghak8682" isimli bir TikTok hesabından paylaşılan görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tayland'ta çekildiği iddia edilen görüntülerde bir dövme salonunun koltuğunda küçük bir çocuğun yer alması tepki çekti. Görüntülerde henüz beziyle hareket eden bebeğin sırtına dövme yapıldığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken sert yorumların da hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü dövme makinesinin ucunda iğne olmadığını ve görüntülerin daha çok izlenmeye ulaşmak amacıyla kurgulandığını söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin gerçek olma ihtimaline dahi öfkelendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dövme mi yaptı o?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olsa çocuğun ağlamadan durması imkansız" yorumunu yaptı.