Sosyal medyada ünlü isimler birbirine girdi! Karşılıklı küfürleşmelere herkes şaştı kaldı! Şahan Gökbakar, Celil Nalçakan ve Güvenç Dağüstün...

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sosyal medyadan CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı paylaşımın yankıları sürüyor. Ünlü isme yaptığı paylaşımla alakalı çok sayıda yorum gelirken opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün Şahan'ın söz konusu tweetini alıntılayıp "Bu sosyal medya çok kaygan, yıvış yıvış bir yer olabiliyor bazen. Birden adamın birinin g... böyle manasız kaldırabiliyor. Üsluba bak! H...!" notunu düşmesi sosyal medyada ipleri gerdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLARLA ORTALIK KARIŞTI

Şahan Gökbakar da bu paylaşımın altına "S... d..." şeklinde küfürlü bir yanıt verince ortalık karıştı. Dağüstün bunun üzerine "Afferin sana göster şöyle özünü" şeklinde bir paylaşım daha yaptı. Gökbakar'ın buna yanıtı ise "Senin küfür etme özgürlüğün var benim yok mu zannettin? Sen "g... kaldırmışlar", "h..." falan yazabiliyorsun bana.. ben sana küfredince özünü göster... hadi lan hadi z......" oldu.

Dağüstün de bunun üzerine "Senin g... kaldırmışlar demedim. Burası vıcık vıcık bir yer, insanın birden g... kalkabiliyor dedim. Sonra da h... dedim. Zerzevattır. “S... d...” ne? İnsan sevdiği adam h...lık yapınca diyebiliyor böyle şeyler. H...dan bir şey olmaz." şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.

TARTIŞMAYA CELİL NALÇAKAN DA DAHİL OLDU

Ardından tartışmaya ünlü oyuncu Celil Nalçakan da dahil oldu ve Şahan Gökbakar'a “S... l... d...” mı demek istedin? İsteyip yazamadıysan, çok korkak bir d...sın! Sesli harflerini unuttuysan. O başka" yanıtını verdi. Gökbakar'ın buna cevabı ise "Yooo aynen onu dedim. Bana küfür etme özgürlüğü varsa, benim de var. Bak sen de etmişsin şimdi, sana da aynısını diyorum..." oldu.

"KENDİ ADIMA KUSURA BAKMA"

Bunun üzerine Nalçakan "Ne diyosun? “S... d...” mı? Küfür değil ki o. Yarın, siz Güvenç Dağüstün ile kavuşursunuz, belki konu kapanır. Ama benim kardeşime, kimse sövemez." deyince Gökbakar, "Sen onu önce kardeşinle konuşacan. O etti durup dururken ilk küfürü. Sonra da sen damladın. Gereksiz muhabbetler... Ama bana küfür ederseniz aynı cevabı alırsınız cihangir tayfası sizi" dedi. Ardından Nalçakan "Ben Beşiktaş tayfasıyım ve ortasından girdiğim konuda, kardeşimin de ayıp ettiğini fark ettim. (g... de ayıp bi küfür neticede) Kendi adıma kusura bakma." şeklinde cevap verdi. Dağüstün de araya "Suadiye ben." diyerek girdi.

"18 MAYIS 'ÜNLÜLER KÜFÜR GÜNÜ' MÜ İLAN ETSEK?"

Yaşanan bu gerilimli anların ardından Şahan Gökbakar ayrıca bir paylaşım yaparak "Hayır hesabım hacklenmedi. Hep şunu düşünüyordum; "ulan insanlar bize aleni küfür ve hakaret edince, biz ünlüyüz diye aynı tondan cevap vermiyoruz?!" Bugün de tam bunlar aklımdan geçerken bir baktım bu sefer bazı tanınan arkadaşlar durduk yere, bana küfür etmiş. Dedim bu kural ünlü ve ünsüz arasında var ama ünlü, ünlüye küfürle cevap verebilmeli. Sonra hemen ağlıyolar ama "işte özünü gösterdi" "yakışanı yaptı" falan... Aynı insanlar Amerikan talkshowlarında siyasilere küfür edilince bayılırlar, özgürlük ne güzel derler. Robert De Niro, Trump'a sövünce, yere göğe sığdıramazlar. Hep riyakarlık hep.. Neyse, arada olur öyle. 18 Mayıs "ünlüler küfür günü" mü ilan etsek" paylaşımında bulundu.

"KAPATTIM KONUYU"

Dağüstün de "Kapattım konuyu. Herkes gergin, olur öyle şeyler." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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