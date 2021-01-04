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Sosyal medyadaki popüler diyetler sağlığı riske atabilir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki popüler diyetler sağlığı riske atabilir

Pandemi, evde kalma oranımızı artırırken, hareket oranımızı da azalttı. Bu sürecin doğal sonuçlarından biri alınan fazla kilolar oldu. Kilo vermek için arayışta olanlar ise internet ve sosyal medyada trend olan popüler diyetleri uygulama başlıyor. Ancak bilinçsizce uygulanan diyetler, yarardan çok zarar veriyor. Başkasının uygulayıp, önerdiği diyet programlarının uygulanması, uygulayan kişilere zarar verebiliyor.

Sosyal medyadan görülerek uygulanan diyetler, insan sağlığını tehdit ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, pandemi sürecinde hareket oranının azaldığına, kilo vermek isteyen kişilerin ise sosyal medyada ve internette trend olan diyetleri uygulama oranının artığına dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜZGÜN KALMALI

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Akgül, özellikle bu süreçte popülerleşen sosyal medya diyet yöntemlerinin bireylerin sağlığını ciddi bir şekilde etkilediğini dile getirerek, “Pandemi döneminde hareket oranımız düştü. Ayrıca bu süreçte, yemek yapma ve yeme eğilimi arttı. Hal böyle olunca, istenmeyen kilo alışı da sık yaşandı. Kilo vermek isteyenlerin başvurduğu yollardan birinin sosyal medya ve internette buldukları diyetler olduğunu gözlemliyoruz. Fakat bu çok yanlış bir davranış. Zira, diyetler kişiye özel olmalı. Zira, her kişinin yeme alışkanlıkları, altta yatan hastalıkları, psikolojisi kendine özeldir. Diyet hazırlanırken tüm bu özellikler dikkate alınır ve kişiye özel bir diyet programı hazırlanır. Diyetler kişinin hem kilo vermesini sağlar hem de sağlığını sürdürmesini. Özellikle bu dönemde bağışıklığın korunması daha da önemli hale geldi. Hızla kilo verdiren şok diyetler, tek besinle sürdürülen diyetler kişinin metabolizmasını bozarak, bağışıklığını da düşürebilir” dedi.

ÖZENDİRİCİ MESAJLARI DİKKATE ALMAYIN

İnternette çok sayıda diyet programının dolaştığını ve özendirici şekilde ‘ben uyguladım, şu kadar kilo verdim’ gibi mesajlarla özendirici mesajlar verildiğine dikkat çeken Gizem Akgül bu tür mesajların dikkate alınmamasını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Görüyoruz ki, internette diyetleri özendirmek için ‘işte ben bu diyetle çok kilo verdim’ şeklinde örnek olarak gösterilmesi, başkalarının özenmesine ve bu programları uygulamasına neden olabiliyor. Örneğin uzun süre yapılan çok yüksek proteinli diyetler ya da besin çeşitliliğinde çok kısıtlama yapılan diyetlerin uygulanması, bireylerin bağışıklık siteminin zayıflamasına ya da kronik hastalık riski varsa bunların tetiklenmesine yol açabilir. Bu yüzden her dönemde özellikle de pandemi döneminde kişilerin, bu tür yöntemleri uygulamamalarını istiyoruz. Zira yanlış diyetler kişinin metabolizmasını bozup, bağışıklık sistemini de zayıflatabilir. Bu durum, kişinin hastalık etkenlerine karşı savaşma gücünü de düşürür.”

DİYET ÖNCESİ İNCELEME YAPILMASI GEREKİYOR

Diyetten önce çeşitli değerlendirilmelerin ve kan tahlilinin yapılması gerektiğinin altını çizen Akgül, “Bu süreç için bireylerin öncelikle kan tahlillerini yapılması ve bildikleri veya endişelendikleri kronik hastalıkları riskleri varsa bunların değerlendirilmesi, beslenme ve sosyal alışkanlıklarının dikkate alınması gerekiyor. Yani diyetin kişiye özgü diyet yöntemlerinin hazırlanması çok önemli. Böylece kişi hem kilo verir, hem de sağlığını koruyabilir” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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