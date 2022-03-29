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Sosyal medyadan aşk hayatlarını paylaşıyorlar! Cinsellik itirafı şaşırttı: Üçlü ilişki yaşamak...

29.03.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jess ve Mike Miller çifti sosyal medyadan aşk hayatların ilişkin detayları paylaşarak kısa sürede fenomen haline geldi. Diğer çiftler için cinsellik konusunda tüyolar veren ikilinin itirafı herkesi şaşırttı. Fenomen çift, ilişkilerine üçüncü bir kişi eklemenin verdikleri en doğru karar olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan aşk hayatlarını paylaşıyorlar! Cinsellik itirafı şaşırttı: Üçlü ilişki yaşamak...

Instagram’da 350 binden fazla takipçisi bulunan Jess ve Mike Miller çifti, aşk hayatlarına dair en ilginç detayları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Diğer çiftler için yatak odası tüyoları vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden çift, son paylaşımlarında yaşadıkları üçlü ilişkinin detaylarından söz ettiler.

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TikTok hesaplarından yaptıkları paylaşımda ikili, “İnsanlar üçlü ilişkinin detaylarını her zaman merak ediyor ve çoğu kişi aralarının bozulmasından korktuğu için bir türlü buna cesaret edemiyor. Üçlü ilişki yaşamak verdiğimiz en iyi karardı ve hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Miller çifti üçlü ilişkilerinin detaylarını anlattığı gönderilerine, “İnsanlar ‘Kocanı başka kadınlarla izlemekten nasıl zevk alabilirsin?’ diye sorduğunda” notunu ekledi.

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Sosyal medyadan tepki yağan çift, yatak odasından çektikleri videolar sayesinde ayda 30 bin sterlin (yaklaşık 578 bin TL) kazandıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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