Sosyal medyadan aşk hayatlarını paylaşıyorlar! Cinsellik itirafı şaşırttı: Üçlü ilişki yaşamak...

Instagram’da 350 binden fazla takipçisi bulunan Jess ve Mike Miller çifti, aşk hayatlarına dair en ilginç detayları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Diğer çiftler için yatak odası tüyoları vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden çift, son paylaşımlarında yaşadıkları üçlü ilişkinin detaylarından söz ettiler.

TikTok hesaplarından yaptıkları paylaşımda ikili, “İnsanlar üçlü ilişkinin detaylarını her zaman merak ediyor ve çoğu kişi aralarının bozulmasından korktuğu için bir türlü buna cesaret edemiyor. Üçlü ilişki yaşamak verdiğimiz en iyi karardı ve hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Miller çifti üçlü ilişkilerinin detaylarını anlattığı gönderilerine, “İnsanlar ‘Kocanı başka kadınlarla izlemekten nasıl zevk alabilirsin?’ diye sorduğunda” notunu ekledi.

Sosyal medyadan tepki yağan çift, yatak odasından çektikleri videolar sayesinde ayda 30 bin sterlin (yaklaşık 578 bin TL) kazandıklarını söyledi.



