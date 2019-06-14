HABER

Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen H.S.P, Tokat'taki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan H.S.P, İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, İstanbul'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

FETÖ propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüyle ilgili propaganda yaptığı iddia edilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan H.S.P, dün gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Edirne’de minik öğrencilerin karne heyecanıEdirne’de minik öğrencilerin karne heyecanı
İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttıİzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Tokat

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Polis Akademisi davasında karar çıktı

51 sanıklı davada karar açıklandı!

Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.