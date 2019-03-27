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Sosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor ama, buna bağlı ölümler hızla artıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

ABD Plastik Cerrahlar Birliği’nin veri tahminine göre geçtiğimiz yıl 24 bin kadın Kim Kardashian poposuna sahip olabilmek için ameliyat masasına yattı. Bu işlem en ölümcül plastik cerrahi türü olarak görülüyor. Ve doktorlar yükselen bu talebe karşı uyarıyor.

Sosyal medya, Brezilya tipi popo estetiğine olan talebi artırdı.

Son dönemin popüler estetiği Brezilya poposu Instagram sayesinde yükselişte

Snapchat ve Instagram sayesinde Brezilya tipi popo ve bol filtreli selfie çağındayız. Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Nicki Minaj gibi ünlülerden ilham alan kadınlar Brezilya tipi popo estetiğinde adeta talep patlaması yaşatıyor.
Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği'nden (ASPS) çıkan yeni verilere göre, kozmetik prosedürleri bir bütün olarak 2000'den bu yana yüzde 163 arttı.
Bazı uzmanlar, estetikteki bu artışın arkasında plastik cerrahların da bulunduğunu iddia ediyorlar.
Uzmanlar, birçok plastik cerrahın instagram filtreleri kullanarak reklamlarını yaptıklarını söylüyor. Yani bazı plastik cerrahlar sosyal medyada adlarını duyurabilmek için bu yola başvuruyor.
Ancak, kadınlar da nedeni ne olursa olsun, her şeye rağmen büyük bir popoya sahip olma hevesiyle bıçak altına giriyor. Ve buna bağlı ölümler de hızla artıyor.
Jennifer Lopez poposuyla dikkat çeken ünlülerden biri ve kalçası estetik ameliyatı etkileyen bir trendin başlamasına yardımcı olmuş olabilir.
Popo implantları 2017 ve 2018’de moda olmaktan çıksa da yerini Brezilya tipi popo estetiği aldı. Yağ transferi işlemi çok doğal sonuçlar sağladığından ve hiçbir yabancı madde gerektirmediğinden çok tercih edilen bir yöntem haline geldi.
Konu hakkında konuşan Dr Alan Perry, ‘’20 yıl önce popodan yağ alıyorduk ancak şimdi yağ enjekte ediyoruz. Şu an Kardashian yılları geçiriyoruz’’diyor.
Bununla birlikte, Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği bu prosedürler hakkında ‘acil bir uyarı’ yayınladı. Dernek, Brezilya popo estetiği için ölüm oranının gittikçe artığını söylüyor. Ve oran diğer estetik prosedürlerden daha yüksek.
Enjekte edilen yağ ciğerlere veya beyne gidebilyor bu da tıkanmaalara, oksijenin kesilmesine veya felci tetikleyebiliyor.

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Görselde de gördüğünüz gibi çoğu kadın artık akıllı telefonları eline alarak benzemek istedikleri kişilere dönüşüyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
brezilya popo estetiği ünlüler estetik

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