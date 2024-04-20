Sosyal medyadan tepki çeken ilişki tüyosu! "Kocamın başka kadınlarla ilişkisi var ama bu evliliğimizi kurtardı"

İngiltere'nin Brsitol şehrinde yaşayan Alice ve Matthew Lovegood çifti evliliklerinin detaylarını anlattınca bir anda gündem oldu.

Dokuz yıl boyunca tek eşli bir şekilde evliliklerini sürdürdüklerini dile getiren Alice bir süre sonra evliliklerinde bir şeylerin eksik olduğunu fark etmeye başladıklarını ifade etti.

Evliliklerini kurtarmak için ona açmaya karar verdiklerini söyleyen Alice, "Her zaman çok eşli olduğumu hissediyorum, ancak bunun ne anlama geldiğini veya bunun için bir kelime olduğunu veya bunun geçerli bir seçenek olduğunu hiçbir zaman gerçekten anlamadım. Kocamla konuştum ve evliliğimizi açmaya karar verdik. Başta hiç istekli değildi ama şimdi keyfi yerinde" diye konuştu.







