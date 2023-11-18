Sosyal medyanın konuştuğu cenaze töreni! Gece kulübünde cenaze töreni yaptılar... Herkes kapağı açık tabutun başında dans etti

MYNET-DIŞ HABERLER El Savador'da yaşayan Darwin Bernal isimli bir adamın vefat etmesinden sonra aile üyelerinin gerçekleştirdiği cenaze töreni çok konuşuldu. Stroyful'a konuşan Bernal'ın kızı Katerin Mercedes Bernal, "Ölmeden önce bize cenazesinin bir gece kulübünde yapılmasını istediğini söyledi ve biz de vasiyetini yerine getirdik. Parti yapmayı ve dans etmeyi çok severdi" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Cenaze töreni 5 Kasım'da La Union kentindeki El Pacifico Gece Barı'nda yapıldı ve anma töreninin ilginç bir videosu internette yayıldı. Bernal'in ailesi, hoparlörlerden Latince bir şarkı duyulurken tabutun etrafında dönerek dans etmeyi tercih etti. Gece kulübünün yanıp sönen mavi ve mor ışıkları da parti benzeri atmosfer yaratırken sosyal medya kullanıcılarından görüntülere yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı cenaze törenini beğendiklerini söylerken diğer bir kısmı ise eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Onun dileğini yerine getirmeleri ne güzel" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüklerime anlam veremedim" yorumunu ekledi.