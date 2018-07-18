Sosyal medyanın yeni akımı 'migren pozu' tepki çekiyor

Son Instagram trendi migren hastalarının tepkisini çekiyor

Migren pozu viral oldu

1 / 17 Gün geçmiyor ki yeni bir sosyal medya akımı daha başlamasın! Dünyaca ünlü isimlerinde katıldığı yeni trendin adı migren pozu.

2 / 17 Burada asıl amaç gerçekten başınız ağrıyormuş gibi ya da migreniniz tutmuş gibi poz verip dikkati yüzünüze çekmek.

3 / 17 Poz ile yüzün gergin olması ve manikürlerin görünmesi amaçlanıyor. Ancak, Kylie Jenner, Beyonce, Bella Hadid, Kendall Jenner ve Madonna gibi birçok ünlülün de uyguadığı poz migren hastalarının tepkisini çekiyor.

4 / 17 Fotoğrafların altına migren hastalığının küçümsenecek bir rahatsızlık olmadığını söyleyen kullanıcılar, 'böyle trend mi olur? Sırada ne var? Kanser? Parkinson? Diyabet? Hayatları migren yüzünden altüst olmuş birçok insan var. Bu alay edilebilecek ya da hafife alınabilecek bir konu değil' gibi yorumlarda bulunuyorlar.

5 / 17 Los Angeles merkezli makyaj sanatçısı Nam Vo, '' Gelen tepkileri okudum amacım kimseyi incitmek ya da rahatsız etmek değil. Herkesin sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum.

6 / 17 Modellerimin bu pozu vermelerini istiyorum çünkü fotoğraflarda yüzleri daha gergin çıkıyor. Ve daha çekici görünüyorlar. Aynı zamanda manikürleri göstermenin de harika bir yolu'' diye konuşuyor.

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16 / 17 Gerçek migren bir hastası