Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi (39) darbedilirken çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada Somalili kadına sokak ortasında şiddet uygulayan kişinin komşusu Kamil A. olduğu belirlendi. Görüntüde Kamil A.'nın, kadına tokat attığı ve boynunu sıktığı görüldü.

'Kasten yaralama', 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından aranan firari şüpheli Kamil A.'nın, 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından da 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

