HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

29.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, Somalili kadının sokak ortasında darbedilmesine ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Polis, kadını darbeden kişinin Kamil A. (25) olduğunu belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi (39) darbedilirken çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada Somalili kadına sokak ortasında şiddet uygulayan kişinin komşusu Kamil A. olduğu belirlendi. Görüntüde Kamil A.'nın, kadına tokat attığı ve boynunu sıktığı görüldü.

ff1f85f0d7f99f4d359a54ff710affa9

'Kasten yaralama', 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından aranan firari şüpheli Kamil A.'nın, 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından da 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Yakalanınca oynamaya başlayan suç makinesi hayrete düşürdüYakalanınca oynamaya başlayan suç makinesi hayrete düşürdü
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kadına şiddet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Suç makinesi yakalanınca oynamaya başladı! Boğazını kesmiş, çaldıklarını su kuyusuna saklamış

Yakalanınca oynamaya başlayan suç makinesi hayrete düşürdü

Arnavutköy'de feci kaza: Kamyon ile duvar arasında kalan şoför hayatını kaybetti

Feci kaza: Kamyon ile duvar arasında sıkıştı

‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak hayatını kaybetti

Gece biberonla süt verdi, sabah nefes alamadığını fark etti

Belediye binasında intihar girişimi! Belediye Başkanı engelledi

Belediyede hareketli anlar! Belediye Başkanı devreye girdi

Kripto para üretmek için iş yerinden 600 bin TL’lik cihaz çaldı

Çalıştığı yerden çaldığı cihazlar ile kendine iş yeri kurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.