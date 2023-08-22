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    4. Sosyetik nişan partisi ihanet sözleriyle sarsıldı! Eline mikrofonu alıp sevgilisini ifşa etti... Herkesi bir anda şoke etti

    Sosyetik nişan partisi ihanet sözleriyle sarsıldı! Eline mikrofonu alıp sevgilisini ifşa etti... Herkesi bir anda şoke etti

    22.08.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İtalyan sosyetesinin önde gelen isimlerinden milyoner bankacı 64 yaşındaki Massimo Segre, Torino’daki malikanesinde uzun süredir birliktelik yaşadığı 47 yaşındaki Cristina Seymandi ile nişanlarını kutlamak için bir parti düzenledi. Partide davetlilere bir konuşmak için mikrofonu eline alan Segre, sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

    İtalyan milyoner Massimo Segre’nin nişan partisinde yaptığı konuşma sırasında sevgilisinin ihanetini ifşa etmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyerek başka bir adamla çekilen fotoğraflarını da 150 kişilik davetlilere gösteren Segre başka müstakbel eşi olmak üzere herkesi şoke etmeyi başardı.

    TATİL JESTİ OLAY YARATTI

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    Mikrofonu eline alan Segre davetlilerin beklediği gibi bir aşk konuşması yapmak yerine sevgilisinin ihanetini ifşa etmeyi tercih etti. Sevgilisine sevme özgürlüğü verdiğini söyleyen Segre, “Cristina’ya sevme özgürlüğü veriyorum. Özellikle de benden daha fazla önemsediği bir avukatı sevmek için özgür. Ona zihinsel ve cinsel açıdan ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Bu avukattan öncesinde bir fabrikatör ile ilişki yaşadığını da biliyorum. Bu, evlilik öncesi bile olsa sıradan bir sadakatsizlik hikayesi. Çok hayal kırıklığına uğradım. Zaten önceden ödediğim Mikanos tatiline sevgilinle gidebilirsin" dedi.

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    İhaneti açıkladıktan sonra ilişkisini sonlandırdığını ifade eden Segre sahneden inince bir anda ışıklar kapandı. Şaşkına dönen konuklar, ne düşüneceklerinden emin olamadan durumu sessizce izlediler.

    DAVA ETMEYE KARAR VERDİ

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    Times’a konuşan Cristina Seymandi’nin avukatı Segre hakkında imajını zedeleme suçlamasıyla dava açacağını duyurdu. Görüntülerin sosyal medyada ve gazetelerde kasıtlı bir şekilde yayıldığını söyleyen Avukat Claudio Strata, "Dava sürecini başlatacağız. İtalyan vatandaşlarından çok ciddi saldırı ve tehditler geliyor. Müvekkilim travma yaşıyor. Eski sevgilisi müvekkilimi kasten rezil etti. Düzinelerce insanın önünde okunan metnin videoya alınması ve gazetelere gönderilmesi bizce kasıtlı” diye konuştu.

    700 BİN EURO BİLMECESİ

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    Segre ihanet ifşasıyla birlikte sevgilisinin ortak hesaplarından izinsiz bir şekilde 700 bin euro aldığını söyledi. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Seymandi ise, eski sevgilisinin ayrılık kararının öncesinde kendisine bu parayı rızası dahilinde verdiğini dile getirdi.

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