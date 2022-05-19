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Soylu onayladı! Jandarma Genel Komutanlığında atamalar belli oldu

19.05.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.

Soylu onayladı! Jandarma Genel Komutanlığında atamalar belli oldu

İçişleri Bakanı Soylu’nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu. Buna göre, 2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

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Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Atamalar, görevli olduğu 1’inci, 2’nci, 3’üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4’üncü ile 5’inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi. Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi” denildi. (İHA)

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Süleyman Soylu
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