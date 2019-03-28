Soylu, Sancaktepe'de halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Sancaktepe) Burada birileri var, sadece PKK ile kol kola yürümüyorlar burada, uyuşturucu satıcılarıyla da kol kola yürüyorlar. Hiç üzülmeyin, o işi bana bırakın siz. Bakın bakalım feleğini şaşırtıyor muyum şaşırtmıyor muyum." dedi.

Sancaktepe Samandıra'da halka hitap eden Soylu, Türkiye'nin huzurunu bozmak, birliğinin ve beraberliğini ortadan kaldırmak isteyenlere izin vermeyeceklerini belirterek, "Çocukluğumuzda babalarımız konuşurken, 'Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez.' derlerdi. İş, okul, üniversite yok... Tayyip Erdoğan ve Türkiye bir devrim gerçekleştirdi, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. Bugün okul, üniversite, hastane, doktor, havalimanı var. " diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçim olmayan bir dönem olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Seçim olmadığı dönemde Türkiye, ekonomide gürül gürül adımlar atsın, yerli ve milli üretsin, terörü tamamen tasfiye etsin, terörün kökünü kazısın istiyoruz. Türkiye, etrafındaki coğrafyaya huzur getirsin istiyoruz. Şimdi yeni bir fitne tohumu ekiyorlar. 325 HDP, PKK iltisaklıyı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden aday yaptılar. Karakola molotof kokteyli atmış bir adamın Sancaktepe belediye meclis üyeliğinde ne işi var? İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor sağda solda, 'Ben hepsine kefilim.' Beraber mi onlarla yaşadın? Molotof kokteyli atarken beraber mi yaşadın? PKK'dan hüküm giymiş bir kişinin Sancaktepe belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Uyuşturucuyu üretip de elde ettiği geliri PKK'ya gönderen kişinin belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Esnafı haraca kesen insanların belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Adam mı bulamadılar? Ne yapmak istiyorlar?"