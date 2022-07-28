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Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'ın bacak dekolteli tatil pozu sosyal medyayı yıktı! "Alev aldı buralar"

28.07.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında ekrana gelen Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Her Yerde Sen, O Hayat Benim ve Alef gibi farklı yapımlar rol alan Pusat, bu kez bacak dekolteli tatil pozuyla olay oldu.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'ın bacak dekolteli tatil pozu sosyal medyayı yıktı! "Alev aldı buralar"

Söz ve Her Yerde Sen gibi dizilerde rol alan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaz aylarının tadını tatilde çıkaran isim, geçtiğimiz günlerde beyaz bikinili pozuyla takipçilerini büyülemişti.

AYBÜKE PUSAT'IN BACAK DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU!

Sıcak havaların gelmesiyle soluğu denizde alan ismin "Beyaz ve ben" notuyla paylaştığı paylaşımına da pek çok takipçide beğeni yağmış ve Ahu Yağtu'dan da yorum gelmişti.

Ünlü oyuncu bu kez plajdan yeni bir paylaşımda bulundu.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Kahverengi mayosuyla sere serpe poz veren isim bacak dekoltesiyle dikkat çekerken, ünlü oyuncunun paylaşımına da binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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Bir takipçinin ise "Alev aldı buralar" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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İşte Aybüke Pusat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat beyaz bikinili poz verdi!

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Aybüke Pusat
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