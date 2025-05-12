Sözün bittiği yerde türkü başlıyor! Sibel hemşire hastalara sesiyle şifa dağıtıyor: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır görev yapan 25 yıllık hemşire Sibel Gürbüz, tedavi gören hastalara sadece tıbbi bakım sunmakla kalmıyor, söylediği türkülerle onların yeniden konuşmasına, hayata tutunmasına da yardımcı oluyor.

Küçüklüğünden bu yana müziğe ilgisi olan Gürbüz, konuşma yetisini kaybeden hastalarla şarkılar ve türküler eşliğinde iletişim kurarak, onların yeniden konuşmalarına katkı sağlıyor.

Sibel Gürbüz, gaziler başta olmak üzere depremzedelere ve beyin hasarı sonrası tedavi gören hastaların ruh halini yükseltmek ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla müziği bir iletişim aracı olarak kullanıyor.

"BENİMLE BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEYEBİLİYORLAR"

Sibel Gürbüz, beyin hasarı alan hastaları da olduğunu ifade ederek, "Yani konuşamıyor bu hastalar ama beynimizin konuşma merkeziyle şarkı, türkü, melodi merkezi farklı yerlerde olduğu için benimle birlikte türkü söyleyebiliyorlar. Kelime çıktısı konuşarak yok ama ben bir iki üçü saydıramıyorsam hastaya 'Bir mumdur, iki mumdur' şeklinde sayı saydırabiliyorum. Burada ailelerin de yaşamı çok değişiyor. Sadece hastalar değil yani hasta yakınlarıyla, onlara bakan refakatçilerle iletişim içinde olmak da çok önemli. Bu hem insan olarak benim ruhumu, gönlümü besliyor hem de insanlara küçücük dokunabiliyorsam, işte buradan çıkıp gittiklerinde 'Bir türkücü hemşire hanım vardı, bize şöyle türküler söylüyordu' diyebiliyorlarsa ne mutlu bana" dedi.

"EMPATİ VE SEVGİYLE YAKLAŞMAK ONLARIN DİLİNDEN İYİ ANLAMAK GEREKİYOR"

Gürbüz, meslek hayatında yoğun bakım ve acil servislerde çalıştığını ancak rehabilitasyonda çalışmanın farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Rehabilitasyon; hastaların daha çok ilgiye, şefkate ihtiyacı duyduğu, işi yüreğinizle yapmanız gereken bir bölüm. Empatiyle, sevgiyle yaklaşmak gerekiyor burada hastalara. Onların dilinden iyi anlamak gerekiyor. Ben kendi hayatımda da şarkıları, türküleri çok severim. Buradaki hastalarımız genelde çok uzun süre hastanede yatıyorlar. Aylarca burada kalıp, hastane personelinden başka kimseyle diyalog içinde olmadıkları oluyor. Böyle bir durumda ben onların enerjisi yükselsin diye her zaman odalarına böyle şarkı, türkü söyleyerek giriyorum. İsimlerine uygun şarkılar, türküler varsa hemen onları görür görmez o şarkıları söylemeye başlıyorum. Onlar da bana eşlik ediyorlar" dedi.

"KONUŞAMIYOR AMA ŞARKIYA EŞLİK EDİYORLAR"

Gürbüz, burada çalışmaya başladığı ilk yıl konuşamayan bir hastayla şarkı ile iletişim kurduğunu anlatarak, "Bir anda hastada kelime çıktısı olmaya başladı. Sonra şarkının devamını söyledikçe o bana eşlik etmeye başladı. Yani insanlar konuşamıyor ama ben şarkı söylediğim zaman bana eşlik etmeye çalışıyorlar. Bazı hastalarımız konuşamıyor ama şiir gibi söylüyor. Melodi çıkartamıyor. Bazısı ses çıkartamıyor, melodi çıkartıyor" dedi.

"12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hafize Yıldız ise hemşireliğin yalnızca bir meslek değil, insan hayatının en zor anlarında yanında olmayı tercih edenlerin seçtiği kutsal bir yol olduğunu söyledi. Yıldız, "Florence Nightingale'in yaktığı meşale bugün hala bizlerin elinde, insanlığa umut ve şefkat saçmaya devam ediyor. Bizler gazilere hizmet veren bir hastanede görev yapıyoruz. Görevimiz yalnızca klinik müdahaleler değil, aynı zamanda bir vatan borcunun sessiz ama güçlü bir sesi olmak. Onurlu bir görevin, derin maneviyatın temsilcileriyiz. Rehabilitasyon hemşiresi olarak temel amacımız; bireylerin bağımsızlık düzeylerini geliştirmek, öz bakım gereksinimlerini artırmak, ailelere ve bakım verenlere eğitimler düzenlemek, psikososyal destek sağlamak, olası komplikasyonları engellemek ve taburculuk ile evde sağlık süreçlerinde kişilere rehberlik etmektir. Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlığa emek veren tüm meslektaşlarımızın 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"İYİLİK İYİLEŞTİRİR"

Ardından 12 Mayıs Hemşireler Günü'ne dikkat çeken Sibel Gürbüz, hemşireliğin çok kutsal bir meslek olduğunu söyleyerek, "Ben insanları da bütün canlıları da çok sevdiğim için bu mesleği seçtim. Yani bir canlının hayatına en iyi nasıl dokunabilir, nasıl faydam olur diye seçtim bu mesleği. Sağlık sektörünün önemli bir halkası hemşirelerdir. Hemşirelik mesleği, sadece bilgi ve beceriyle yapabilecek bir iş değil. Hemşirelik insanın yüreğini ortaya koyup yapabileceği bir iş. Bir kere sevgi dolu bir yüreğinizin olması lazım. Çelik gibi sinirlerinizin olması lazım. Yani yüreğimizin sevgi dolu olması lazım en önemlisi bu. Bir daha bu dünyaya gelsem yine hemşire olmak isterim. İyilik yapmak istiyorsanız, bu dünyada insanların gönlünde bir iz bırakmak istiyorsanız hemşirelik bence mükemmel bir meslek. Ben hep iyilik iyidir, iyilik iyileştirir diyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır