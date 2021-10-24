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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Erdoğan kendi geçmişini düşünsün

24.10.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün" açıklamasını yaptı.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Erdoğan kendi geçmişini düşünsün

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız" diyen Karamollaoğlu, "Demirtaş tahliye edilmeli" açıklamasını yaptı.

Karamollaoğlu'nun açıklamasından satır başları:

HDP İLE İTTİFAK KONUSU

"HDP şu anda meşru bir parti. Meclisteler, Meclisi yönetiyorlar şu an meşrular. Haklarında bir dava var. Eğer kapatma kararı alınırsa o başka. Ama kapatılana kadar meşrular. Fakat HDP ile bir ittifakın şu an için kolay olmadığını söylüyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olduğum zaman bazı söylemlerim oldu. Demirtaş, aday fakat cezaevinde.

"DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ"

Fakat TRT gidiyor kanun emrettiği için Demirtaş’ın konuşmalarını yayınlıyor. Bu kadar çelişki olmaz. Bu kadar çelişki içinde ülkeyi yönetemezsiniz. HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için tutuklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Kendisi yapınca ‘ben iyi niyetle okudum’ başkası okuyunca ‘onun canına okurum' böyle şey olmaz. Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam.

Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye’ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi."

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
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