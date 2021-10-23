Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çavuşoğlu'na talimat: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye küresel firmaların üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Sermayenin milliyeti, rengi, inancı olmaz, ülkemize yatırım yapacak, istihdamımıza katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açık.

Kurulan her yeni fabrika ile ülkemiz hedeflerine bir adım daha yaklaşmaktadır.

Bugün burada toplam yatırım bedeli 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini yapıyoruz.

1250 yataklı ve 1500 yataklı iki ayrı yurdun açılışını yapıyoruz.

Eskişehir'in gururu TEI-TUSAŞ altyapı yatırımları ve motor üretimleri resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

Yıllarca darbelerin cenderesi altında enerjisi boşa harcanan ülkeyi dünyanın en üst liginin eşiğine getirdik.

Elbette sıkıntılar var. Zorluklar karşısında pes eden bir yapı olsaydık bu işlere girmezdik.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

Ülkemizi kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik sınırların dışına çıkartmamak için ellerinden geleni yapanlara rağmen güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz.

Türkiye'nin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz.

Attığımız her adımda sıkıntılarla karşılaştık, ülkemizi her engeli birer birer aşarak büyüttük.

Bizi demir parmaklıkların ardına koyanlar mücadeleden vazgeçeceğimizi sandılar. Ekonomide sıkıştırılmaya çalıştığımız tablo Türkiye'nin gerçek yerini asla ifade etmiyor.

19 yıldır bu ülkeyi nasıl kimseye yem etmediysek inşallah bu defa da aynı şeyi yapacağız.

"FİYAT ARTIŞLARINDAN BİZ DE ETKİLENDİK"

Dünya ekonomisindeki bozulma pek çok üründe fiyat artışına neden oldu, fiyat artışlarından biz de etkilendik.

Yaşadığımız sıkıntılar geçici. Elde edeceğimiz kazançlar ise nesiller boyu devam edecektir.

Aldıkları vaatlerle efelenenlerin heveslerini bu kez de kursaklarında bırakacağız.

Küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata çevirmek istiyoruz.

Türkiye'yi diplomasi ve ekonomide zora sokarak iktidarı değiştirmeyi hedeflediklerini söyleyenlerin amaçları ülkemizin menfaatlerini korumak değildir.

"KAVALA DEDİĞİN SOROS'UN TÜRKİYE ŞUBESİ"

Bunlar ülkeyi ölmüş, bitmiş gibi göstermek için bin dereden su getiriyor.

Muhalefet sırf bizi engellemek için terör örgütleriyle yol yürüyor. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Yasin Börü'yü öldüren 'selo' değil miydi? Şimdi onu içeriden nasıl çıkarırız, onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız.

10 BÜYÜKELÇİ İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLECEK

Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir.

Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim.

Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."



