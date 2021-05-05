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SpaceX'in uydu interneti Starlink, ön sipariş sayısı ile şaşırttı!

05.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından kurulan özel uzay şirketi SpaceX, uydu interneti Starlink ile ilgili son durumu paylaştı. Şirket, Starlink hizmetinin 500 binden fazla ön sipariş aldığını duyurdu.

SpaceX'in uydu interneti Starlink, ön sipariş sayısı ile şaşırttı!

SpaceX'in projesi Starlink oldukça dikkat çekiyor. Zira Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Starlink ile yörüngedeki uydular aracılığıyla yeryüzüne internet hizmeti sunmayı hedefliyor. Hatta şirket, bunun için ilk adımları atmış durumda. Halihazırda bazı kullanıcılar, Starlink ile internete girme keyfini yaşayabiliyorlar. SpaceX operasyon mühendisi Siva Bharadvaj ise Starlink'in ön sipariş rakamını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE STARLİNK İÇİN SİPARİŞ VERENLERİN SAYISI

SpaceX operasyon mühendisi Siva Bharadvaj, 26. Starlink görevinin başlangıcında, "Bugüne kadar yarım milyondan fazla insan Starlink için sipariş verdi veya depozito yatırdı" dedi.

ELON MUSK TWİTTER'DAN YANIT VERDİ

Starlink'in ön sipariş sayısı ile ilgili atılan bir tweete yanıt veren Elon Musk, büyük olasılıkla, ilk 500 binin tamamının hizmet alacağını belirtti.

Elon Musk tweet

Elon Musk Starlink'in internet hızı için umut verdi!Elon Musk Starlink'in internet hızı için umut verdi!

SpaceX, üç ay önce Federal İletişim Komisyonu’na yaptığı bir dosyalamada Starlink’in Şubat ayı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yurtdışında 10.000′den fazla kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Starlink
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