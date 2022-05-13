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  4. SpaceX'ten uzaydan internet Starlink için paylaşım geldi! Türkiye'ye ne zaman geleceği de ortaya çıktı

SpaceX'ten uzaydan internet Starlink için paylaşım geldi! Türkiye'ye ne zaman geleceği de ortaya çıktı

13.05.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink için yeni bir paylaşım yapıldı. Şirket tarafından yapılan paylaşımda, hizmetin artık 32 ülkede kullanılabildiği açıklandı. Paylaşılan haritada Starlink'in Türkiye'ye geliş tarihi de yer aldı.

SpaceX'ten uzaydan internet Starlink için paylaşım geldi! Türkiye'ye ne zaman geleceği de ortaya çıktı

Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, yörüngeye yerleştirilen uydular sayesinde yeryüzüne internet hizmeti sağlamayı amaçlıyor. SpaceX'ten ise dikkat çekici olan proje hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Açıklama Twitter üzerinden yapıldı.

SPACEX'TEN 32 ÜLKE DUYURUSU! EKRAN GÖRÜNTÜSÜ DE SUNDU

SpaceX, Starlink'in artık 32 ülkede kullanılabildiğini duyurdu. Şirket, Starlink'in hangi bölgelerde "mevcut" olduğunu gösteren haritasından bir ekran görüntüsü de paylaştı. Hizmetin Avrupa ve Kuzey Amerika'nın büyük kısmı ile Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bazı bölgelerinde kullanılabildiği görüldü.

PEKİ TÜRKİYE? STARLİNK TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Şirket, paylaştığı tweet'te haritanın bağlantısına da yer verdi. Bu bağlantıda Türkiye “Yakında” bölümünde gösterildi.

Spacex

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Ayrıca, imleç Türkiye'nin üzerine getirildiğinde de 2023'te hizmete başlanmasının planlandığı bilgisi çıktı.

SpaceX Türkiye

Yani bu haritaya bağlı kalarak, Starlink'in 2023'te Türkiye'ye geleceğinin planlandığını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Türkiye Starlink
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