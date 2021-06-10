SpaceX, uydu interneti Starlink'i uçaklara taşıyor!

Starlink, Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor. Şirketin alçak uzay yörüngesine binlerce uydu yollayarak başlattığı ve 2021'in sonunda Türkiye'ye de gelmesini beklediğimiz bu proje, artık başka bir aşamaya geçecek gibi görünüyor.

STARLINK İÇİN HEDEF ARTIK UÇAKLAR

SpaceX Başkan Yardımcısı Jonathan Hofeller, Çarşamba günü düzenlenen bir panelde, “Birkaç hava yolu şirketiyle görüşüyoruz” dedi. Buna ek olarak, “Geliştirme aşamasında olan kendi havacılık ürünümüz var" diyen Hofeller, "bugüne kadar bazı demo uygulamalar yaptık ve bu ürünün çok yakın bir gelecekte uçağa yerleştirilmesi için son hale gelmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

1.800 UYDUYU UZAYA TAŞIDI

Uzaydan internet projesinin arkasındaki isim olan SpaceX, fiber bağlantıların yer almadığı kırsal kesimlere geniş bant internet ulaştırmayı hedefliyor. Şirket bu anlamda 2018'den bu yana 1.800 Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Nihai hedef ise çok daha fazla uydunun uzaya gönderilmesi.

