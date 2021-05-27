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Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten Starlink için yeni hamle!

27.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten Starlink için yeni hamle!

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle dün gece ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon-9 roketi, fırlatılıştan sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, şirketin Starlink projesi kapsamında gerçekleştirdiği 29'uncu fırlatış oldu.

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SPACEX'İN HEDEFİ 2027

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
internet Elon Musk Starlink
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