Sperm analizi nedir, ne için gerekir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, sperm analizi hakkında tüm merak edilenleri bizim için açıklarken “Ne için gerekir?” sorusuna da yanıt verdi. TESTİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇABUK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR Spermin dış ortamdan etkilenmesi söz konusu olduğu için testin mümkün olduğu kadar çabuk (vücut ısısında tutulması koşuluyla maksimum 1 saat içinde) değerlendirilmesi gerekir. Bu işlem bazı başka hastalıklarda ürologlar tarafından da istenmekle birlikte, biz kadın doğumcuların spermiogram isteme sebebi sıklıkla infertil yani çocuk arzusu olan çiftin araştırılmasında erkek faktörü olup olmadığını belirlemek içindir. Bazen de tekrarlayan gebelik kayıplarında, kimyasal düşüklerde ya da anormal embriyodan şüphelenilen durumlarda sperm anomalisi tespiti amacıyla spermiogram yapılabilir. SPERM TESTİ PARAMETRELERİ Bir sperm testinde farklı alt parametreler olabilmekle birlikte temelde şu parametrelere bakılır: 1. Genel sperm özellikleri: Meni miktarı, PH değeri, rengi, yoğunluğu, kokusu, bulanıklığı ve koyu kıvamın yeniden sıvılaşma süresi gibi genel sperm kalitesini belirleyen parametreler yazılır. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor Ağrısız, sancısız doğum mümkün mü? Sadece cinsel birleşim değil... Korunma yöntemi de önemli

2. Lökosit sayısı: Sperm hücreleri arasındaki lökosit sayısı belirlenerek enfeksiyon olup olmadığı değerlendirilir. 3. Sperm sayısı ve canlılığı: Toplam menideki sperm sayısı ve 1 cc deki sperm sayısı ayrı ayrı değerlendirilir. Bununla birlikte bu sperm hücrelerinin yüzde kaçının canlı ya da ölü olduğu belirtilir. 4. Sperm motilitesi: Sperm hücrelerinin toplam hareketliliği, 1-2 saat sonraki hareketli sperm sayıları ve hareketsiz spermlerin yüzdesi verilir. 5. Sperm normalitesi: Toplam sperm hücrelerinin yüzde kaçının normal, kaçının anormal olduğunu gösteren bu bölümde; anormal sperm hücreleri varsa, bunların baş/boyun ya da kuyruk kısmına ait olanlarının oranı da belirtilir 6. Yıkama sonrası sperm özellikleri: Bazı laboratuvarlarda değerlendirilen bu bölümde -tabiri caizse- sorunlu spermlerin ayıklanma süreci sonrasında kalan kaliteli spermlerin dölleme yeteneğini gösteren sayı, hareketlilik, normalite oranları vb. değerlendirilir. Böylece normal spermiogramda kötü çıkan değerlerin "ayıklama" sonrası ne denli düzeldiği, yardımcı üreme tekniklerinin/ aşılamanın bu çiftteki başarısının ne olabileceği öngörülebilir.