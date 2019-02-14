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Spermler performans testinden geçiyor! Kadın bedeni zayıf spermi yumurtaya ulaşmadan atıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 14.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

New York Cornell Üniversitesi'ndeki bilim insanları insan ve boğa spermleri inceliğinde ilginç sonuçlara ulaştı. Buna göre kadın üreme organı içindeki çeşitli dar geçitlerin, yumurtaya ulaşmak isteyen milyonlarca sperm için en zorlu etaplardan biri olduğu ortaya çıktı. Yani rastgele bir döllenme yerine biyolojik tarama süreci gerçekleşiyor.

Spermler performans testinden geçiyor! Kadın bedeni zayıf spermi yumurtaya ulaşmadan atıyor

KADIN ÜREME SİSTEMİ ZAYIF SPERMİ KABUL ETMİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, memelilerdeki dişi üreme sisteminin sperm seçimindeki etkilerini araştırdı.

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İnsan ve boğa spermlerinin kullanıldığı deneyde, kadın üreme organı içindeki çeşitli dar geçitlerin, yumurtaya ulaşmak isteyen milyonlarca sperm için en zorlu etaplardan biri olduğunu ortaya koydu.

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Sonuç olarak, sadece en güçlü sperm hücreleri yumurtaya ulaşmak için dar bölgeleri atlatıyor ve döllenme için 'kalite kontrol' süreci oluşuyor. Araştırma, doğurganlık taramalarının iyileştirilmesine ve bir çiftin hamile kalma şansını artırmaya yardımcı olabilir.

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Araştırmanın başında bulunan kimyager Dr. Alireza Abbaspourrad, “Memelilerdeki üreme sisteminin anatomisine bakarsanız, yumurtaya yol açan kanalın boyutlarının sabit olmadığını görebilirsiniz. Bu yapıların genel etkisi, zayıf spermlerin geçmesini önlemek ve en uyumlu spermleri seçmek.” dedi.

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Bilim insanları, araştırma sonucunun anlaşılabilir olduğunu ve kadın üreme organının bu sayede sayıları 60 ila 100 milyonu bulan spermden sadece 'en iyilerinin' yumurtaya ulaşmasına imkan kıldığını açıkladı.

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