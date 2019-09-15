KADIN

Spiral kullanmak yumurtalık kanseri riskini azaltıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.09.2019 08:38 | Son Güncelleme

Doğum kontrolü için kullanılan spiral ya da bobin adı verilen rahim içi cihazlar yumurtalık kanseri riskini yüzde 30’dan fazla bir oranda azaltıyor.

Spiral kullanmak yumurtalık kanseri riskini azaltıyor

Yumurtalık kanseri, kadınlar arasında kanser ölümlerinde beşinci sırada yer alırken, bu kansere bağlı olarak 2019 yılında dünyada 22 binden fazla kadına yumurtalık kanseri teşhisi konacağı ve yaklaşık 14 bininin öleceği tahmin edilmektedir.

Daha çok menopoz sonrası ve 50 yaş sonrası kadınları etkileyen yumurtalık kanserine 'sessiz katil' adı veriliyor. Böyle denmesinin nedeni ise vakaların yüzde 80'inde, vücudun diğer bölgelerine yayıldığı zaman ileri bir aşamada teşhis edilmesi. Semptomları sürekli karın ağrısı ve şişkinlik, mide ekşimesi, sık idrara çıkma ve hızlı bir şekilde doygunluk hissi olarak sayılabilir.

iStock-171145672

Ancak hastalık erken bir aşamada yakalanırsa, bir kadının uzun süreli hayatta kalma şansı yüzde 90'dan fazladır.

SPİRAL KULLANMAK KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Bununla birlikte, gebeliği önlemek için kadının uterusuna (rahim) yerleştirilen küçük, sıklıkla T şeklinde bir doğum kontrol cihazı olan adına bobin ya da spiral de denilen rahim içi araçlarınsa yumurtalık kanseri riskini yüzde 30’dan fazla bir oranda azaltığı söyleniyor.

ABD'de bulunan Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir araştırma, hem hormonal hem de hormonal olmayan spirallerin kadınların kanser riskini % 32'ye kadar azaltabildiğini ortaya koydu.

iStock-1070506346

Jinekolojik onkoloji uzmanı Dr. Lindsay Wheeler, 'Yumurtalık kanserinin, jinekolojik kanserlerin en ölümcül olduğunu biliyoruz. Bu riski azaltmak için yapabileceğimiz her şey çok önemli' diyor.

Obstetrik ve Jinekoloji dergisinde yayınlanan araştırmada, ekip konuyla ilgili yapılan çalışmaları inceledi.

ANTİ-ÖSTROJENİK ETKİLER SAĞLIYOR

Araştırmacılar, kadınların hormonal veya hormonal olmayan spiral kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın, cihazların kanser riskini yüzde 32 oranında azaltabileceğini buldu. Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi jinekolojik onkoloji profesörü Dr. Saketh Guntupalli, 'Birçok spiral türü, yumurtalık ve rahim kanseri için yüksek risk altında olan kadınlara yardım edebilecek anti-östrojenik etkiler sergiliyor' dedi.

iStock-982061990

Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda bir kadının ne kadar süreyle spiral kullanıp kullanılmayacağına odaklanacak, ancak uzmanlar bulguların 'inanılmaz derecede çekici' olduğunu söylüyorlar.

Spiraller az bakım gerektiren en etkili doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Ancak spiral kullanıp kullanmayacağınızı hekiminize danışarak karar vermeniz daha doğru olacaktır.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Yemeklerin hemen üzerine içilen çaydan vazgeçinYemeklerin hemen üzerine içilen çaydan vazgeçin
Vajinadaki karıncalanmalar ne anlama geliyor? Vajinadaki karıncalanmalar ne anlama geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spiral kullanımı spiral kanser

En Çok Okunan Haberler

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

İtilmiş ile Kakılmış yıllar sonra tiyatroyla geri döndü

İtilmiş ile Kakılmış yıllar sonra tiyatroyla geri döndü

Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar!

Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar!

Şarkıcı Gülşen'in çok konuşulan paylaşımı!

Şarkıcı Gülşen'in çok konuşulan paylaşımı!

Cinsel ilişkinin saati mi olur demeyin! Doğurganlık bakın hangi saatte artıyor

Cinsel ilişkinin saati mi olur demeyin! Doğurganlık bakın hangi saatte artıyor

Sessiz katili spiral önleyebilir mi?

Sessiz katili spiral önleyebilir mi?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her 3 kadından birinde demir eksikliği var! Çay ve kahve tüketimine dikkat

Yemeklerin hemen üzerine içilen çaydan vazgeçin

Utanmayın, mutlaka doktora danışın! Bakın vajinadaki karıncalanmalar ne anlama geliyor?

Vajinadaki karıncalanmalar ne anlama geliyor?

Elleri yıkamamak, banyoda saklamak... Tamponları yanlış kullandığınızı gösteren 10 yolu mutlaka bilmelisiniz

Bu ölümcül hatayı yapmayın! Tamponu bu şekilde kullanmak...

Bu beklenmedik 5 değişiklik menopozdan kaynaklanıyor olabilir

Bu durumun beş değişiklikten de sorumlu olabileceğini bilmiyorduk

Menopoza yönelik hormon tedavisi meme kanseri riskini artıyor mu?

Menopoza yönelik hormon tedavisi meme kanseri riskini artıyor mu?

Kör vajina cinsel hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Kör vajina cinsel hayatı olumsuz yönde etkiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.