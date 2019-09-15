Spiral kullanmak yumurtalık kanseri riskini azaltıyor

Bununla birlikte, gebeliği önlemek için kadının uterusuna (rahim) yerleştirilen küçük, sıklıkla T şeklinde bir doğum kontrol cihazı olan adına bobin ya da spiral de denilen rahim içi araçlarınsa yumurtalık kanseri riskini yüzde 30’dan fazla bir oranda azaltığı söyleniyor.

Ancak hastalık erken bir aşamada yakalanırsa, bir kadının uzun süreli hayatta kalma şansı yüzde 90'dan fazladır.

Daha çok menopoz sonrası ve 50 yaş sonrası kadınları etkileyen yumurtalık kanserine 'sessiz katil' adı veriliyor. Böyle denmesinin nedeni ise vakaların yüzde 80'inde, vücudun diğer bölgelerine yayıldığı zaman ileri bir aşamada teşhis edilmesi. Semptomları sürekli karın ağrısı ve şişkinlik, mide ekşimesi, sık idrara çıkma ve hızlı bir şekilde doygunluk hissi olarak sayılabilir.

Yumurtalık kanseri, kadınlar arasında kanser ölümlerinde beşinci sırada yer alırken, bu kansere bağlı olarak 2019 yılında dünyada 22 binden fazla kadına yumurtalık kanseri teşhisi konacağı ve yaklaşık 14 bininin öleceği tahmin edilmektedir.

ABD'de bulunan Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir araştırma, hem hormonal hem de hormonal olmayan spirallerin kadınların kanser riskini % 32'ye kadar azaltabildiğini ortaya koydu.

Jinekolojik onkoloji uzmanı Dr. Lindsay Wheeler, 'Yumurtalık kanserinin, jinekolojik kanserlerin en ölümcül olduğunu biliyoruz. Bu riski azaltmak için yapabileceğimiz her şey çok önemli' diyor.

Obstetrik ve Jinekoloji dergisinde yayınlanan araştırmada, ekip konuyla ilgili yapılan çalışmaları inceledi.

ANTİ-ÖSTROJENİK ETKİLER SAĞLIYOR

Araştırmacılar, kadınların hormonal veya hormonal olmayan spiral kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın, cihazların kanser riskini yüzde 32 oranında azaltabileceğini buldu. Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi jinekolojik onkoloji profesörü Dr. Saketh Guntupalli, 'Birçok spiral türü, yumurtalık ve rahim kanseri için yüksek risk altında olan kadınlara yardım edebilecek anti-östrojenik etkiler sergiliyor' dedi.

Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda bir kadının ne kadar süreyle spiral kullanıp kullanılmayacağına odaklanacak, ancak uzmanlar bulguların 'inanılmaz derecede çekici' olduğunu söylüyorlar.

Spiraller az bakım gerektiren en etkili doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Ancak spiral kullanıp kullanmayacağınızı hekiminize danışarak karar vermeniz daha doğru olacaktır.

